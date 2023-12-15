نزهة الجمعة.. أفضل الأوقات والأنشطة في حديقة ولي العهد بالرياض (صور)

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حديقة ولي العهد بالرياض من أفضل حدائق
العاصمة، والتي تتميز بجمالها الطبيعي وأنشطتها الترفيهية الممتعة التي تجذب إليها
العديد من زوار المملكة.
مسطحات خضراء
تحتوي حديقة ولي العهد بالرياض على
المسطحات الخضراء، وكذلك نافورة وسط الموقع، إضافة إلى سور من الحديد المشغول،
وممر مشاة من الإنترلوك، وأكشاك على الطرق الرئيسة، وخزان مياه وغرفة مضخات،
وأعمدة إنارة تجميلية.
وإن كنت تعتقد بأن حديقة ولي العهد هي كأي حديقة أخرى في مدينة الرياض فإنك مخطئ حتماً وستكتشف تميّز الحديقة عما سواها بمجرد التجول داخلها واستكشاف جمالها اللا محدود.
أهم الخدمات المتوفرة في حديقة ولي العهد
تعد من أجمل حدائق مدينة الرياض العاصمة
حديقة منظمة وجميلة ونظيفة، بها فيها ممر مخصص للمشي والجري فيها قنوات مائية
وبحيره وجسور للمشاة ومسطحات خضراء واشجار كبيره ومسجد للرجال والنساء ودورات مياه
للنساء والرجال.
كما أن بها مجسم سفينة يقع في أحد جنباتها وفيه مجسم كهف إضاءة ليلية جميلة يوجد مواقف مناسبة للجميع بما فيها المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وفيها خصوصية للجلوس لبعض أجزاء من المنتزه.
أنشطة يمكنكم القيام بها في حديقة ولي
العهد
. تحتوي حديقة ولي العهد بالرياض على العديد من المرافق والمعالم الجذابة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمسارات المشي
. ركوب الدراجات والاسترخاء في المناطق المظللة و المسطحات الخضراء الواسعة، كما توفر الحديقة أماكن للنزهات.
. مناطق لألعاب الأطفال، بالإضافة بعد ذلك إلى المناطق الرياضية ومرافق اللياقة البدنية المطورة.
. تتضمن الحديقة أيضًا على مراكز للمعرض العلمي و الثقافي و مركزاً للمؤتمرات والفعاليات الاجتماعية.
. تعد حديقة ولي العهد في الرياض وجهة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة الخلابة والأنشطة الترفيهية المتنوعة، مما يجعلها مكانا مميزا للاستمتاع بأوقات الفراغ والترقية عن النفس في قلب العاصمة.
أهم مزايا حديقة ولي العهد
1- مناظر وأجواء طبيعية فريدة
تتميز الحديقة بالجمال الطبيعي الخلاب فهي
تعبّر لكل من زارها عن الأجواء الطبيعية السائدة في شبه الجزيرة العربية والتي
تتناغم في أشجار النخيل مع التنظيم المدهش لممرات الحديقة.
وعلاوة على ما سبق، فمن المتوقع أن يستكشف زوار الحديقة جنة خضراء مترامية الأطراف ضمن مساحة ضخمة تصل إلى 13 مليون متر مربع، كما ويتغلل البساط الأخضر بحيرات مائية مميزة ما بين الصخور الحجرية في مشهد طبيعي يخطف الأنفاس.
2- ملتقى عائلي رائع:
تقصد حديقة ولي العهد أعداد ضخمة من
العوائل التي ترغب في الاستمتاع بجمال الطبيعة والتنزه مع ممارسة مجموعة كبيرة من
الأنشطة الترفيهية التي تلائم الجميع.
3- الاستمتاع بالطعام
تسمح حديقة ولي العهد لزوارها بإدخال
الطعام والشراب معهم من الخارج، إلا أنك إن أردت شراء الطعام والمشروبات من داخل
الحديقة فذلك ممكن عبر الجلوس في مطعمها أو اختيار الدخول إلى مقهى المنتزه.
ويستقبل كل منهما أعداد كبيرة من الزبائن التي تمدح بجودة الأطعمة التي يحضرها ومذاقها اللذيذ، بالإضافة إلى كمية متنوعة من المشروبات الساخنة والعصائر الطبيعية والآيس كريم الشهي أيضاً.
موقع حديقة ولي العهد
الموقع: طريق الملك خالد، المعذر، الرياض،
ويمكنك الوصول إلى الحديقة عبر خرائط جوجل مابس من خلال الضغط هنا
فنادق قريبة من حديقة ولي العهد
لا تتوقف مزايا حديقة ولي العهد على ما سلف
ذكره فحسب بل تتعدى ذلك نحو موقعها المثالي الذي يمتاز بالقرب من أماكن فندقية
عديدة وهذا ما يجعلها محطة جذابة لزوار مدينة الرياض، ومن أقرب الفنادق من الحديقة
الخيارات الثلاثة الآتية:
فندق الناصرية جولدن توليب:
يقع هذا الفندق على بعد 10 دقائق عن حديقة ولي العهد ويتمتع بمرافق خدمية جيدة تسمح بتصنيفه بثلاث نجوم ومن أهمها حوض سباحة داخلي ونادي رياضي وغرف مجهزة على الطراز الكلاسيكي.
فندق عابر التخصصي:
يتمتع هذا الفندق بموقع يبعد 17 دقيقة عن حديقة
ولي العهد، علاوة على تقييم ثلاث نجوم بسبب الجاكوزي الساخن والنادي الرياضي
والمسبح، بالإضافة إلى غرف عصرية وتراس ونادي للأطفال.
فندق انتركونتيننتال الرياض:
يمتاز هذا الفندق بالفخامة بسبب تقييمه
بخمس نجوم وموقعه الذي لا يبعد سوى 20 دقيقة عن حديقة ولي العهد، أما بالنسبة لأهم
الخدمات الفندقية التي يحصل عليها نزلاؤه فهي تأجير السيارات والسبا والتدليك.
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