نزهة الجمعة.. أفضل الأوقات والأنشطة في حديقة ولي العهد بالرياض (صور)

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حديقة ولي العهد بالرياض من أفضل حدائق العاصمة، والتي تتميز بجمالها الطبيعي وأنشطتها الترفيهية الممتعة التي تجذب إليها العديد من زوار المملكة. اضافة اعلان





مسطحات خضراء



تحتوي حديقة ولي العهد بالرياض على المسطحات الخضراء، وكذلك نافورة وسط الموقع، إضافة إلى سور من الحديد المشغول، وممر مشاة من الإنترلوك، وأكشاك على الطرق الرئيسة، وخزان مياه وغرفة مضخات، وأعمدة إنارة تجميلية.



وإن كنت تعتقد بأن حديقة ولي العهد هي كأي حديقة أخرى في مدينة الرياض فإنك مخطئ حتماً وستكتشف تميّز الحديقة عما سواها بمجرد التجول داخلها واستكشاف جمالها اللا محدود.









أهم الخدمات المتوفرة في حديقة ولي العهد



أنشطة يمكنكم القيام بها في حديقة ولي العهد



أهم مزايا حديقة ولي العهد





1- مناظر وأجواء طبيعية فريدة



2- ملتقى عائلي رائع:



3- الاستمتاع بالطعام



موقع حديقة ولي العهد



فنادق قريبة من حديقة ولي العهد



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