ميثاق جدة: الإساءة إلى المقدسات والمعتقدات لا تندرج ضمن حرية التعبير

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أصدر المنتدى الدولي،
«الإعلام ودوره في تأجيج الكراهية والعنف: مخاطر التضليل والتحيز»، بيان ميثاق
المسؤولية الإعلامية.
وقد عُقد المنتدى بمدينة جدة، بحضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، والمشرف العام على الإعلام الرسمي في دولة فلسطين الوزير أحمد عسَّاف.
مشاركة القيادات الإعلامية
الإسلامية والدوليةوبمشاركة عددٍ من
الوزراء والقيادات الإعلامية الإسلامية والدولية، ونخبة من السفراء والشخصيات
الدينية والفكرية والحقوقية وقادة المنظمات الدولية،
وشمل البيان على العديد من النقاط المهمة في مجال المسؤولية الإعلامية التي تعمل على تحقيق الصالح العام للدول والشعوب بعيدً ا عن تأجيج الكراهية والعنف منها:
صيانة حقوق الإنسان
مهما كانت هويته الدينيةالإيمان بالكرامة
الإنسانية، والالتزامُ بالمُثل الأخلاقية المشتركة، وصيانة حقوق الإنسان واحترامه
أياً كانت هويته الدينية والوطنية والإثنية أو غيرها ممن يتعين احترام وجودهم
وحقهم في اختيار توجهاتهم المشروعة.
الامتناع عن بث ونشر ما من شأنه المَساس بحقوق الآخرين أو انتهاك خصوصياتهم، ومحاربة الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، والتصدّي لدعوات نشر الرذيلة والانحلال الأخلاقي، وكل ما يضر بالمجتمعات، أو يتنافى مع الفطرة السوية والقيم الإنسانية الجامعة.
الإساءة للمعتقدات لا
تندرج ضمن حرية التعبيراحترام الرموز الدينية
والوطنية للأمم والشعوب، والإصرار على أن الإساءة إلى المعتقدات والمقدسات الدينية
لا تندرج ضمن حرية التعبير، بل هي استغلال غير أخلاقي لهذه القيمة النبيلة، ولا
ينجم عنها سوى المزيد من استفزاز المشاعر وخَلق العداوات وتأجيج التوترات.
ترسيخ ثقافة الاختلاف الواعي، واحترام التنوع الثقافي والاجتماعي، والحفاظ على سلام المجتمعات، ووئام مكوناتها، وترسيخ تعايشها، وتطوير نهضتها، ومراعاة المعايير العلمية والموضوعية والأخلاقية في النقد والحوار.
الإسلاموفوبيا نموذجًا
للعنصرية المقيتةاعتبر البيان،
الإسلاموفوبيا وغيرها من الأفكار الكارهة والإقصائية أنموذجاً للعنصرية المقيتة
التي تشيطن الآخر وتُقصيه لضيقها بالتعدد، وعدم قدرتها على التفاعل معه، أو لسوء
فهمها لانعزالها وغطرستها، فضلاً عن تأصل الكراهية في بعض النفوس ما يدل على مستوى
عزلتها الإنسانية والأخلاقية.
التأكيد على مكافحة دعوات العنف والكراهية والتمييز العنصري، والامتناع عن نشر المواد التي تغذّي التطرف والإرهاب، أو تحرض عليهما، والعمل على محاربة كل ما يُخلّ بأمن الأوطان والمجتمعات، أو يَزرع الشقاق والاحتراب.