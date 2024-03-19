من مفلس إلى مليونير.. كيف تنضم إلى عالم الأثرياء في 6 خطوات؟

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كشف رجل الأعمال العصامي، جرانت كاردوني، الذي يمتلك ويدير أربع شركات تحقق مبيعات سنوية تبلغ حوالي 100 مليون دولار، كيف انتقل من شخص مفلس إلى مليونير في بضع خطوات بسيطة.

ووفقًا له، يمكن لأي شخص أن يصبح ثريًا، "بغض النظر عن وضعك الاقتصادي الحالي، أو المكان الذي تعيش فيه، أو ما تفعله، يمكنك أن تصبح ثريًا"، كما ذكر في كتابه: "كتيب المليونير: كيف تصبح ثريًا للغاية؟".

وفيما يلي الخطوات التي يقول رجل الأعمال إنه اتبعها في طريقه إلى عالم المال والثروة، وفق ما أوردت شبكة (CNBC) الاقتصادية:





1 - العقل أولاً



2 - تحليل الأرقام



3 - زيادة الدخل



4 - العلاقات مع أصحاب الثروات



5 - ابق مفلسًا



6 - ادخر من أجل الاستثمار ولا تدخر من أجل الادخار



يبدأ تحقيق الثراء من العقل أولاً، أي بالاعتقاد بأنك تستطيع أن تكون ثريًا.يقول كاردوني: "الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن التحول إلى مليونير أمر مستحيل. أول شيء عليك فعله هو أن تقرر أن تصبح مليونيرًا، أو مليارديرًا إذا كنت تريد ذلك... إذًا يجب عليك تعزيز هذا القرار مرارًا وتكرارًا".بعد ذلك، قم بتحليل الأرقام لمعرفة ما يتطلبه الأمر فعليًا حتى تصبح مليونيرًا، أو أيًا كان هدفك الشخصي.يقول كاردوني: "لكي يكون أي هدف قابلاً للتحقيق، يجب أن تؤمن بإمكانياته كهدف واقعي وقابل للتنفيذ. إن الطريقة للقيام بذلك هي ببساطة إجراء عملية حسابية بمليون دولار. كم عدد الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها جمع مليون دولار؟".وأضاف: "إذا تمكنت من اكتشاف طريقة لجعل 5000 شخص يشترون منتجًا بقيمة 200 دولار، فسيكون لديك مليون دولار. أو، إذا دفع لك 5000 شخص 17 دولارًا شهريًا لمدة 12 شهرًا، فستصل أيضًا إلى المليون دولار".يقول كاردوني: "بمجرد قيامك بالحسابات وإدراك مدى حقيقة أن تصبح ثريًا للغاية، فأنت بحاجة إلى التركيز على زيادة مصادر دخلك. ففي نهاية المطاف، يميل أصحاب الملايين العصاميون إلى الحصول على ثلاثة مصادر للدخل على الأقل".يقول كاردوني: "هناك العديد من الطرق لزيادة دخلك اليوم، بدءًا من المبيعات عبر الإنترنت في المنزل، والتدوين، والكتابة، وإصدار البودكاست... وما إلى ذلك. يمكن أن تكون التدفقات الإضافية أيضًا تأجير العقارات، أو استثمارات سوق الأوراق المالية، أو الأعمال الجانبية، أو وظائف بدوام جزئي"."قم بإعداد قائمة بمن لديه أمواله، والأموال التي تريدها، واكتشف ما يمكنك تبادله معه. سواء كان لديك خدمة، أو منتج، أو فكرة، فإن السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك دائمًا هو: "من الذي حصل على أموال؟".وأضاف: "لست بحاجة إلى كسب المال، أنت بحاجة إلى التواصل مع أولئك الذين جمعوا المال بالفعل، والذين لديهم المال، وتبادل ما لديك (المهارات والمعرفة) مع ما لديهم (المال)".ويقول رجل الأعمال العصامي، إنه لا يوجد نقص في المال. المفتاح هو الوصول إلى أولئك الذين يمتلكونها - المستثمرين أو المشترين المحتملين- وتزويدهم بالقيمة.بغض النظر عن مقدار زيادة دخلك، كتب كاردوني: "ابق مفلسًا. لدي سياسة تتمثل في عدم الاحتفاظ بالمال مطلقًا. وبمجرد أن أبدأ في زيادة الدخل، قمت على الفور بنقل الفوائض إلى حسابات بعيدة عن متناول يدي ومخصصة للاستثمارات المستقبلية".ويستثمر كاردوني، أمواله قبل أن يدفع لأي شخص آخر. وبهذه الطريقة، لن يميل أبدًا إلى إنفاق أو إهدار الأموال التي لديه.بالإضافة إلى ذلك، عندما تكون مفلسًا، تكون متحفزًا، كما يقول: "لقد أجبرتني حالة البقاء مفلسًا على الاستمرار في إنتاج إيرادات جديدة... ومواصلة تعزيز الإجراءات التي أثبتت نجاحها بالفعل".يقول كاردوني: "استثمار الأموال هو الطريقة التي ستحقق بها ثراءً فائقًا. السبب الوحيد لتوفير المال هو استثمار الأموال يومًا ما".ويشير كاردوني إلى أن اتباع هذه الخطوات هو مجرد البداية. ويقول إنه عليك "تكرار وتعزيز" هذه الخطوات إذا كنت تريد الاستمرار في جمع الثروة.لكن النتائج يمكن أن تكون هائلة: "يمكنك أن تصبح مليارديرًا، إذا فكرت ببساطة بشكل أكبر منذ البداية ثم ركزت بشدة، وكررت الخطوات التي وضعتها".