من تبوك لجازان.. ملاحقات أمنية وحملات مكبرة لضبط مخالفين ومكافحة المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 136 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط 7 لتهريبهم نبات القات المخدر



ضبط مخالفين لنظام البيئة بحائل وتبوك



توقيف مقيم مخالف برعي 45 متناً من الإبل



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

