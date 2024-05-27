من تبوك لجازان.. ملاحقات أمنية وحملات مكبرة لضبط مخالفين ومكافحة المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم الاثنين، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 136 كيلوجرامًا من القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان
تهريب 136 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
7 لتهريبهم نبات القات المخدركما
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 7 مخالفين
لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية، لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من
نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم
والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
مخالفين لنظام البيئة بحائل وتبوكفيما
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنين مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهما
الرواسب وإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي بمنطقتي حائل وتبوك، وتم تطبيق
الإجراءات النظامية بحقه.
توقيف
مقيم مخالف برعي 45 متناً من الإبلفي
الوقت نفسيه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية
مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 45 متناً من الإبل في مواقع محظور الرعي
فيها في محمية الملك سلمان الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل
متن.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.