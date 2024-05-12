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من الشرقية لعسير.. ضبط 11 شخصًا في هجمات مباغتة على تجار المخدرات

المديرية العامة المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من القات المخدر

ففي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 75 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر

وفي المنطقة الشرقية، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبط مخالفين لتهريبهما 28 كيلوجرامًا من الحشيش

وفي منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 28 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

القبض على مواطن لارتكابه مخالفة رعي

‏‎ في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 54 متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، مؤكدةً أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.
كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبته 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب، وهم 3 من الجنسية البنجلاديشية و2 من الجنسية الباكستانية و2 من الجنسية الهندية، يعملون على 7 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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