من الشرقية لعسير.. ضبط 11 شخصًا في هجمات مباغتة على تجار المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 75 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر



ضبط مخالفين لتهريبهما 28 كيلوجرامًا من الحشيش



القبض على مواطن لارتكابه مخالفة رعي



ضبط 7 مقيمين مخالفين لنظام البيئة



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

