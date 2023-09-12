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من الرياض للمنطقة الشرقية.. إحباط تهريب وترويج مخدرات بكميات كبيرة

مكافحة المخدرات
مخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

قطاع العارضة بجازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (69000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية ، وتسليمهم و المضبوطات لجهة الاختصاص.

الأحساء بالمنطقة الشرقية


قبضت شرطة محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية على مواطن لاتخاذه مزرعة وكرًا لترويج مادتي الميثامفيتامين (الشبو) والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

منطقة الرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

منطقة القصيم

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة القصيم، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات علـى مواطن؛لاتخاذه منزلًا في محافظة ضرية وكرًا لترويج المخدرات، وضُبِطَ بحوزته سلاحٌ ناري وذخيرةٌ حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه،وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قطاع الدائر بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

جدة

كما قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته ذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن

 وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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