من الرياض للمنطقة الشرقية.. إحباط تهريب وترويج مخدرات بكميات كبيرة

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





قطاع العارضة بجازان



الأحساء بالمنطقة الشرقية



منطقة الرياض



منطقة القصيم



قطاع الدائر بجازان



جدة



التعاون مع الأمن



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