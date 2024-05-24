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من الجوف لعسير.. الإطاحة بـ 18 شخصًا في هجمات مفاجئة على تجار المخدرات

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مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

ضبط 12 شخصًا وإحباط تهريب 266 كيلوجرامًا من القات

ففي منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 266 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.


ضبط شخصين لترويجهما الحشيش

وفي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما 5.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إحباط تهريب 70 كيلوجرامًا من القات

وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 70 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.


القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر

وفي نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة نجران لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

ضبط 3 مقيمين لترويجهم المخدرات

في الوقت نفسه،  قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية لترويجهم 2.1 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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