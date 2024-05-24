من الجوف لعسير.. الإطاحة بـ 18 شخصًا في هجمات مفاجئة على تجار المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم الجمعة، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





ضبط 12 شخصًا وإحباط تهريب 266 كيلوجرامًا من القات



ضبط شخصين لترويجهما الحشيش



إحباط تهريب 70 كيلوجرامًا من القات



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر



ففي منطقة عسير، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 266 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وفي منطقة الجوف، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما 5.2 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.وفي جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 70 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.





القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين المخدر



ضبط 3 مقيمين لترويجهم المخدرات



الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

