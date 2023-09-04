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منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يحذر من أمطار وأتربة على عدة مناطق حتى المساء

أمطار
أمطار غزيرة على مكة وعدة مناطق
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة الجوف وتشمل" دومة الجندل وسكاكا".
2 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "عرعر وطريف".
3 - منطقة نجران، وتشمل " بدر وثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة ".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “المدينة والمهد ووادي الفرع وبدر والحناكية والعلا وخيبر والعيص”.
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جد ورابغ والعرضيات والكامل الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث والجموم والعاصمة والخرمة والموية وتربة ورنية".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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