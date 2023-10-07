منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة بعدة مناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من حالة مطرية مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة. اضافة اعلان





أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العيص والرايس وينبع".2 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والمخواة والحجرة وقلوة ”.3 - منطقة نجران، وتشمل "ثار وحبونا وبدر الجنوب وخباش ويدمة الخرخير وشرورة".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة والعرضيات والطائف وأضم وميسان والكامل والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنيه".5 - المنطقة الشرقية وتشمل "الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف ورأس تنورة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا".6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة والبراك والفحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.