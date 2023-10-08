الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من رياح وأتربة مثارة لـ 7 مساءً

رياح مثيرة للأتربة والغبار
رياح وأتربة مثارة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطقاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة الباحة، وتشمل" العقيق وبلجرشي".
2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “القنفذة والليث وبحرة ".
3 - منطقة جازان، وتشمل “الدرب وبيش وجازان وفرسان".
4 - منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والحرجة ".

الحالة المطرية تستمر حتى السابعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون
6:05 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة: 8 دقائق زمن الاستجابة للوصول للمصاب

الإجازة المرضية
1:09 م السبت، 07 أكتوبر 2023

الإجازة المرضية.. شروط مهمة قبل طلبها وخطوات لابد منها

أمطار غزيرة على عسير
3:20 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة بعدة مناطق حتى المساء

العالم في أسبوع - صغيرة
6:44 م الجمعة، 06 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. تأثير الرخصة المهنية على العلاوة السنوية وسن العامل المنزلي وتنظيم إجرامي لرجال أعمال

اقرأ أيضا

مع كوب قهوة استمتع بمناظر خلّابة.. نزهتك اليوم في منتزه قرضة بمحافظة فيفا

نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني بعد عملية استغرقت 16 ساعة (تفاصيل)

وصف الإسلام بأنه في أزمة.. ورطة لماكرون المأزوم بداية من صفعه وحتى بق الفراش

"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارات سبتمبر

"حالة شاذة غير مسبوقة".. هذا الشهر هو الأكثر حرًّا بالعالم وبفارق كبير

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 11:53 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار الأحمر محذرًا هذه المناطق لـ10 مساء

أمطار غزيرة بالرياض 11:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار وسيول 11:12 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار أحمر محذرًا هذه المناطق حتى 10 مساءً

أمطار المملكة 7 1:02 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

الضباب
11:01 ص الخميس، 05 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار وأتربة مثارة لـ 10 مساءً

وزير التعليم
8:27 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من مؤتمر وزير التعليم .. كل ما يهم الطلاب والمعلمين والمبتعثين بالتفصيل (فيديوهات)

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق

الذكاء الاصطناعي والصغار
8:55 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الاحتيال في زمن الذكاء الاصطناعي .. طرق ماكرة للخداع واستنزاف الأموال ونصائح للوقاية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:12 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

الطفل والهاتف
11:53 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

معلومات لا تفوتك.. ما هو العمر المناسب للسماح لطفلك بحمل الهاتف؟

وزارة الخارجية السعودية 2
11:21 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

المملكة تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان

حساب المواطن
11:00 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص مكافأة الطلاب ودخل حافز

سكني
10:07 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

سكني يكشف أسباب تعذر الحجز في عدد من المخططات السكنية

أهم 10
9:44 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور