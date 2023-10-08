منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من رياح وأتربة مثارة لـ 7 مساءً

أ أ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.





رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطق اضافة اعلان



الحالة المطرية تستمر حتى السابعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة الباحة، وتشمل" العقيق وبلجرشي".2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “القنفذة والليث وبحرة ".3 - منطقة جازان، وتشمل “الدرب وبيش وجازان وفرسان".4 - منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والحرجة ".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.