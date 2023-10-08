منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من رياح وأتربة مثارة لـ 7 مساءً

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح قوية وأتربة مثارة
على عدد من مناطق المملكة.
رياح نشطة وأتربة مثارة على هذه المناطق
وأوضح
على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية،
وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
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1 - منطقة الباحة، وتشمل" العقيق وبلجرشي".
2 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “القنفذة والليث وبحرة ".
3 - منطقة جازان، وتشمل “الدرب وبيش وجازان وفرسان".
4 - منطقة عسير، وتشمل “النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والحرجة ".