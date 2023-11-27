منها حضور وغياب الطلاب.. 3 مستجدات عاجلة لدعم العملية التعليمية بـ"مدرستي"

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انتظم أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، إضافة إلى 1.360.000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي، والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات المملكة، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني أمس الأحد. اضافة اعلان

كما عاد أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة وذلك في أكثر من 30 ألف مدرسة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

واصطف الطلاب والطالبات في الطابور الصباحي، وتناولت إدارات المدارس في كلماتهم بالإذاعة المدرسية توعية الطلاب أهمية الانضباط والحضور، والتأكيد على تطبيق قواعد الحضور والغياب منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة.





3 مستجدات لدعم العملية التعليمية



أنشطة وفعاليات



تحقيق التميز والتفوق الدراسي



خارطة مستقبل الطلاب والطالبات



مسؤولية وطنية



وأتاحت منصة مدرستي الإلكترونية 3 مستجدات لدعم العملية التعليمية، والتي شملت:1 - رصد حضور وغياب الطلبة آليًا للحصص المتزامنة في منصة مدرستي، وذلك في خطوة تهدف لاستثمار الوقت والجهد، ويمكن للمعلم تعديل حالة حضور الطلبة عند الحاجة.2 - تزويد غرفة المصادر بمحتوى إثرائي جديد في حساب الطالب بمحتوى رقمي يدعم العملية التعليمية ويعزز مصادر المعرفة المتنوعة في المنصة، ويمكن للمعلم الاطلاع على محتوياتها.3 - نماذج من خطط الدروس الخاصة بالمقررات المسندة له، كما تمت إضافة جدول الاختبارات، الذي يمكن مديري المدارس من إنشاء الجداول في المنصة وإرسالها للطلاب والمعلمين.تنوعت أنشطة وفعاليات استقبال الطلاب والطالبات في اليوم الأول، بين الألعاب الترفيهية، والألعاب الحركية والرياضية، والمسابقات الثقافية، والهدايا والجوائز، والفواكه والعصائر والفطائر، وتفعيل برامج الإذاعة الصباحية بمجموعة من المشاركات الطلابية المتنوعة ما بين التهاني، والقصائد الشعرية، والحوارات الطلابية.بدوره، قال مدير عام التعليم في الأحساء، حمد العيسى: يعود أبناؤنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة للفصل الدراسي الثاني، بعدما أنهوا الفصل الأول الذي كان حافلاً بالعطاء والجد والمثابرة والنتائج المثمرة.ودعا الطلاب والطالبات إلى المضي قدماً في بذل المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق التميز والتفوق الدراسي، فالدولة تنفق الميزانيات الضخمة لتوفير بيئة تعليمية مثالية ومحفزة لكم ليجني الوطن ثمار ذلك البذل وذلك العطاء، وفقًا لـ"الوطن".كما أن وزارة التعليم حريصة على الأخذ بيدكم إلى حيث سلّم المجد فأنتم لبنة المستقبل التي يعول عليها الوطن لمواصلة بناء الصرح الذي شيده الآباء والأجدادوجه العيسى رسالة للمعلمين والمعلمات، بقوله: «أثمن وأقدر كثيراً رسالة العلم التي تؤدونها، وحجم العمل الذي تقومون به لخدمة فلذات أكبادنا، فجميع من في هذا الوطن العظيم يقدر قيمة الرسالة التي تحملونها والعمل الذي تؤدونه على أكمل وجه وأفضل صورة، فلكم من الجميع أسمى آيات الشكر والثناء».وأثنى على الاهتمام والمتابعة التي يوليها أولياء أمور الطلاب والطالبات بأبنائهم الأمر الذي ساهم في تحقيق أبنائهم لمستويات متميزة وحضوراً.إلى ذلك، استنفرت جهتان ممثلتان في إدارة تعليم صبيا، ومرور جازان، في رسم خارطة مستقبل طلاب وطالبات تعليم صبيا، وتنفيذ 5 خطط لاستقبال عودة الطلاب والطالبات.وذلك في وقت انتظم فيه 148 ألف طالب وطالبة في 1250 مدرسة، أمس الأحد، وسط تفاؤل ورغبة في تحقيق التفوق والإنجاز، واكتمال تسليم المقررات، والصيانة والتشغيل، والبيئة المدرسيةوأسهمت الشراكة المجتمعية بين تعليم صبيا ومرور جازان في تنفيذ 5 خطط ممثلة في: تغطية 750 مبنىً مدرسيا، والتواجد أمام المدارس في 9 محافظات تابعة لصبيا، وتنظيم الحركة المرورية، وتهنئة الطلاب بالعودة وانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وتثقيف وتوعية الطلاب والطالبات، والحد من السرعة أمام مدارس التعليم.وأكد مدير تعليم صبيا الدكتور عثمان مسملي، في تصريحات لـ«لوطن»، أن العملية التعليمية مسؤولية وطنية ومهمة كبيرة، تستلزم التكامل والتعاون من الجميع لإنجاحها، واستشعار حجم الأمانة.وقدّر مسملي الجهود المبذولة، وما لمسه من خلال الجولات الميدانية من مسؤولية عالية من القيادات التعليمية، منوها بما يحظى به التعليم من دعم سخي من القيادة الحكيمة، مثمنًا دعم واهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه للتعليم في المنطقة، وحرص وزارة التعليم ومتابعتها الدائمة للميدان التعليمي.