الإثنين، 24 ربيع الأول 1445 ، 09 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

رياح نشطة
رياح وأتربة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

اضافة اعلان

أمطار وأتربة مثارة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج ، على هذه المناطق:
1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف".
2 - منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل".
3 - منطقة حائل وتشمل" الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق".
4 - منطقة المدينة المنورة وتشمل "خيبر والحناكية والعهد ووادي الفرع".
5 - منطقة الباحة وتشمل"الحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة".
5 - منطقة تبوك وتشمل محافظات "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما".
7 - منطقة الرياض وتشمل "الداودمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر".
8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان ورابغ وخليص والجموم والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنيه".
7 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجوا".
8- منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
9- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".


الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

جو-العمل-المثالي
9:00 ص الإثنين، 09 أكتوبر 2023

وداعًا للمشاكل الوظيفية.. أهم 10 خطوات لخلق بيئة عمل مثالية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
2:22 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

توجيهات عاجلة من خادم الخرمين.. تفاصيل تمديد الدعم الإضافي واستمرار حساب المواطن ورفع الحد الأدنى لمعاش الضمان

السحب
12:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الظاهرة والتأثير.. "المسند" يكشف سر سحب "الماماتوس" تحت المزن الركامي

رياح مثيرة للأتربة والغبار
10:36 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من رياح وأتربة مثارة لـ 7 مساءً

اقرأ أيضا

مدير الهلال الأحمر بمنطقة مكة: 8 دقائق زمن الاستجابة للوصول للمصاب

الإجازة المرضية.. شروط مهمة قبل طلبها وخطوات لابد منها

منها مكة والمدينة.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار وأتربة بعدة مناطق حتى المساء

العالم في أسبوع.. تأثير الرخصة المهنية على العلاوة السنوية وسن العامل المنزلي وتنظيم إجرامي لرجال أعمال

مع كوب قهوة استمتع بمناظر خلّابة.. نزهتك اليوم في منتزه قرضة بمحافظة فيفا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

رياح مثيرة للأتربة والغبار 10:36 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

منها مكة.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من رياح وأتربة مثارة لـ 7 مساءً

أمطار غزيرة 11:53 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار الأحمر محذرًا هذه المناطق لـ10 مساء

أمطار غزيرة بالرياض 11:56 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 10 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار وسيول 11:12 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

أمطار غزيرة.. “الأرصاد” يُطلق الإنذار أحمر محذرًا هذه المناطق حتى 10 مساءً

اقرأ أيضا

2023-10-06_01-34-34
1:47 ص الجمعة، 06 أكتوبر 2023

نجاح فصل التوأم السيامي التنزاني بعد عملية استغرقت 16 ساعة (تفاصيل)

إيمانويل ماكرون
11:31 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

وصف الإسلام بأنه في أزمة.. ورطة لماكرون المأزوم بداية من صفعه وحتى بق الفراش

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
3:15 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة الاستقطاع لتقديم إقرارات سبتمبر

16900307030
12:51 م الخميس، 05 أكتوبر 2023

"حالة شاذة غير مسبوقة".. هذا الشهر هو الأكثر حرًّا بالعالم وبفارق كبير

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:37 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

عقب التعديلات الجديدة.. تعرف على معايير صرف دعم حساب المواطن

رياح نشطة
1:34 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أخبار السعودية
1:03 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. تسجيل الراتب بالضمان الاجتماعي وشروط الحد المانع من دعم حساب المواطن

about-imc
12:24 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 9 خطوات لإصدار شهادات مطابقة دفعة "خط إنتاج"

سكني
12:23 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

هل أُلغي شرط العامين على الطلاق لاستحقاق دعم سكني؟.. رد من البرنامج

حساب المواطن
12:10 م الإثنين، 09 أكتوبر 2023

حتى لا يؤثر على أهليتك واستحقاقك.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص بيانات الدخل