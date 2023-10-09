منها الرياض.. “الأرصاد” يُحذر هذه المناطق من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا من فرصة هبوب رياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

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أمطار وأتربة مثارة على هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها 40 - 49 كم / ساعة، وارتفاعًا في الأمواج ، على هذه المناطق:1 - منطقة الحدود الشمالية وتشمل "طريف".2 - منطقة الجوف وتشمل "القريات وطبرجل".3 - منطقة حائل وتشمل" الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق".4 - منطقة المدينة المنورة وتشمل "خيبر والحناكية والعهد ووادي الفرع".5 - منطقة الباحة وتشمل"الحجرة والمخواة فرعة غامد الزناد وقلوة".5 - منطقة تبوك وتشمل محافظات "البدع وحقل وضباء ونيوم شرما".7 - منطقة الرياض وتشمل "الداودمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر".8 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان ورابغ وخليص والجموم والعاصمة المقدسة والخرمة والمويه وتربة ورنيه".7 - منطقة القصيم وتشمل "البدائع والبكيرية والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعيون الجوا".8- منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.9- منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة".





الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.