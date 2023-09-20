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صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة يعلتها صيدلي.. عشبة ستيفيا مخلوطة بسكر صناعي

ستيفيا
عشبة ستيفيا
أ أ
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يتهافت الناس على شراء عشبة ستيفيا على اعتبار أنها من المحليات بديل السكر الصناعي، إلا أن الواقع يؤكد أن %70 من منتجات هذه العشبة الموجودة في أسواق المملكة ليس خيارًا صحيًا آمنًا.اضافة اعلان
وتحتوي المكونات على مواد تمثل السكر الصناعي، وهذا لا يعني أن ليس هناك محليات ستيفيا نقية وعضوية، لكنها قليلة الانتشار لارتفاع سعرها.


المستخلص النقي من ستيفيا

هذا ما كشفه الصيدلي مروان عبد الله لصحيفة "اليوم"، وأكد على أن المستخلص النقي من أوراق ستيفيا آمن تماما للاستهلاك البشري.
مشيرا إلى وجود عشرات الدراسات العلمية التي أثبتت ذلك، كما أنها لا تحتوي على سعرات حرارية، وأحلى أضعاف المرات من سكر المائدة.
وأكد أنه غالبًا ما تعالج الأصناف التجارية إلى حد بعيد، وتخلط مع مواد تحلية أخرى، ومنها منتجات عشبة ستيفيا حيث تمت إضافة محليات صناعية إليها.


المواد المصنعة المضافة

وأشار إلى أن المواد المضافة مدونة على ملصق المنتج مثل Sucralose أو Maltodextrin أو DextroseK أو Sorbito.
وقال الصيدلي أن البعض يقوم بزراعة العشبة بنفسه واستخدام الأوراق الكاملة لتحلية الأطعمة، حيث تتم زراعة نبات ستيفيا في عدد من الأراضي الاستوائية، وتزرع بشكل أساسي في الباراغواي وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.
وتسبب زيادة الطلب على عشبة ستيفيا انتشار زراعتها في فيتنام والبرازيل والأرجنتين والهند وكولومبيا، للحصول على محصول مفيد صحيا يستخدم للتحلية كبديل طبيعي وصحي للسكر.


هيئة الغذاء والدواء

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنها قامت بتقييم منتجات المحليات الصناعية، ومنها ستيفيا وأسبارتيم ونشاء الذرة وغيرها، وثبت بالفحص والتقييم أنها آمنة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت هذا العام بعدم استخدام المحليات (بدائل السكر) الصناعية، سواء للتحكم في الوزن أو تقليل الأمراض غير المعدية.


لا تساعد في التحكم في الوزن

أوضح مدير التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا، أن استبدال السكريات الحرة بالمحليات الصناعية لا يساعد في التحكم في الوزن على المدى الطويل. 
ويحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات الحرة، مثل تناول الطعام الذي يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل الفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة.

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