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صحيفة تواصل الالكترونية

مع كوب قهوة استمتع بمناظر خلّابة.. نزهتك اليوم في منتزه قرضة بمحافظة فيفا

منتز ه قوضة
منتزه قرضة
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يبحث العديد من المواطنين على أماكن للتنزه يوم الجمعة الذي يوافق الإجازة الأسبوعية في جميع القطاعات خاصة رفقة عائلته ليأخذ نفسًا واستراحة بعد عناء أسبوع من العمل، فيخرج رفقة أطفاله ليجدوا وقتًا ممتعًا في أحد الأماكن.اضافة اعلان
وفي هذه الفقرة التي تقدمها "تواصل" يوم الجمعة من كل أسبوع، نرشح لكم أحد الحدائق أو المنتزهات التي يمكن أن تقضي فيها وقتًا ممتعًا رفقة عائلتك فتعود وقت فعلت شيئًا جديدًا هذا الأسبوع.

منتزه قرضة



منتزه قرضة بمحافظة فيفا في جازان، من أهم المنتزهات الجبلية الواقعة على جبل فيفا، ويتمتع هذا المنتزه بإطلالته الرائعة على جبال فيفاء، وهي من أنواع المنتزهات التي تناسب العائلات، وتحتوي على جلسات عائلية مميزة، ويتواجد أيضًا العديد من المطاعم والمقاهي بداخل هذا المنتزه، مما يوفر لك القدرة على الاستمتاع بالمناظر الجبلية وأنت تحتسي كوبًا من القهوة.

لماذا عليك زيارة منتزه قرضة؟

إن كنت من هواة المغامرة والبحث عن المتعة الشيقة ستجد ضالتك في منتزه قرضه، والذي يعتبر مميزاً جداً من حيث موقعه ومساحته الخضراء الخلابة، ومن أكثر المواقع السياحية جمالاً حيث يرتادها الزوار سواء من المملكة أو من خارجها.


ويتكون المنتزه من ثلاثة مستويات المستوى العلوي يحتوي على ركن لمواقف السيارات، والمستوى الأوسط مخصص للبوفيهات ودورات المياه إلى جانب الجلسات والمسطحات الخضراء، و المستوى السفلي يشمل على ممرات المشاة بجوارها مساحات خضراء فاتنة وبحيرات مائية، وإنارة أضفت على الموقع جمالا وبهاء.
 وتسعى البلدية من خلال هذا المنتزه تطوير القطاع السياحي و الاستثماري، وتخصيص أماكن ترفيهية سياحية لسكان وزوار المحافظة، وكذلك لإتاحة الفرصه للسياح من خارج المملكة والذين يقبلون على زيارة المنتزه بشكل كبير.

تصميم منتزة قرضة في فيفا



برز متنزه قرضة السياحي بمحافظة فيفا واحدًا من أهم المواقع السياحية البارزة في منطقة جازان، لما يضيفه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز، الذي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.
 ويُعد مشروع المتنزه الذي نفذته بلدية محافظة فيفا بأكثر من "5000000" ريال ، وعلى مساحة "24000" متر مربع ،ضمن مشاريعها الرامية لتطوير القطاع السياحي والاستثماري بالمحافظة.
وتوفير مساحات ترفيهية للمواطنين والمقيمين بالمحافظة وزوارها على مدار العام، بما يتوافق مع أحدث التصاميم المعمارية والجمالية للمتنزهات وبما يحقق أقصى استفادة من الطبيعة البكر في المحافظة، والإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي في المحافظة، وتحسين المشهد الحضري , وتوفير بيئة ترفيهية آمنة وجذابة لأفراد المجتمع.


 وروعي في تصميم المتنزه أن يكون على ثلاثة مستويات وفقًا للتدرجات الجبلية بالموقع ، لتشمل المستوى العلوي ويحوي مواقف للسيارات والمستوى الأوسط ويختص بالبوفيهات ودورات المياه والجلسات والمستوى السفلي ويشتمل على ممرات المشاة والمسطحات الخضراء وبحيرات مائية، بالإضافة لجزء قابل للتطوير لمطاعم ومقاهٍ وملاعب رياضية ، والعديد من الألعاب المختلفة ، مع تزويد المكان بإنارة متميزة تزيد من روعته.

الإقبال السياحي على منتزة قرضة في فيفا



منذ أن تم افتتاح منتزة قرضة السياحي في عام 2016م و المكان يشهد اقبالا سياحيا كبيرا من سكان مدينة فيفاء و من أهل المملكة و كذلك السياح من خارج المملكة يقبلون على زيارة المنتزة بشكل كبير.

 

و يعتبر منتزة قرضة مميزا جدا حيث انه الاول من نوعه في المملكة و هو أيضا أكبر المنتزهات من حيث المساحة و الطبيعة الخلابة و أكثرها إقبالا من الزوار سواء من المملكة أو من خارجها.

موقع منتزه قرضة

يقع منتزه قرضة في محافظة فيفا بمنطقة جازان، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل من خلال الرابط: اضغط هنا

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