مطالب بإلزامية الدراسة في مرحلة رياض الأطفال.. هل تستجيب "التعليم"؟

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أولت وزارة التعليم، اهتمامًا كبيرًا بتطوير رياض الأطفال، والتوسع بخدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة. اضافة اعلان

ويأتي ذلك لتحقيق الهدف الإستراتيجي "ضمان التعليم الجيد المنصف، والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع" من خلال المؤشر "نسب القيد الإجمالية في رياض الأطفال"، التي من أهم أهدافها رفع نسبة التحاق الأطفال في رياض الأطفال من 17 % إلى 90% في عام 2030.





ماذا أظهرت الدراسات؟



أهمية مرحلة رياض الأطفال



التوسع في إنشاء رياض الأطفال



وتظهر الدراسات أن الطلاب الذين التحقوا ببرامج رياض الأطفال تفوقوا على أقرانهم الذين لم يلتحقوا برياض الأطفال في اختبارات الذكاء، فضلاً عن تحسن فرص العمل والانخراط في سوق العمل.لذلك أصبح هناك اهتمام عالمي متزايد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، لما لذلك من أهمية في التأسيس الدراسي والعلمي للأطفال، وانعكاساته على حياته اللاحقة، تعليميًا وعمليًا.وتعد رياض الأطفال الحلقة الأولى في السلم التعليمي الطويل، وتبدأ من 4 – 6 سنوات.ووفقًا لأرقام وزارة التعليم حول أعداد الطلاب في مرحلة رياض الأطفال لعام 1443هـ، فقد بلغ عدد الطلبة 315ألفًا و949 طالبًا وطالبة، بإجمالي 16 ألفًا و929 فصلاً في 4 آلاف و868 مدرسة.وتتميز هذه المرحلة بأنشطة اللعب المنظم ذي القيم التعليمية والاجتماعية، وبإتاحة الفرص للتعبير الذاتي للطفل والتدريب على كيفية العمل والحياة مع ما يتناسق، في بيئة وبرامج وأدوات مختارة بعناية لتشجيع نمو الطفل.من هنا، شد الخبراء التربويون على أهمية مرحلة رياض الأطفال في المسار التعليمي، محذرين من عدم الانتظار حتى للتسجيل المباشر في المرحلة الابتدائية، لتفادي آثار ذلك على مستواه التعليمي لاحقًا.ومضى البعض مطالبًا بإدراج إدخال رياض الأطفال ضمن التعليم الإلزامي بالمملكة، من أجل جني فوائد أكبر، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م.وقالت مطر الغامدي، الكاتبة المتخصصة في آداب الطفولة في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" (بتاريخ 22 ديسمبر 2022)، إن "الزامية المرحلة سيحقق الكثير من الفوائد من أهمها: تحقيق العدالة لكل طفل سواء في مدينة أو منطقة أو قرية، وإيجاد مستثمرين بمجال الطفولة، وتوظيف خريجات رياض الأطفال المؤهلات تأهيلاً جيدًا متناسبًا مع معطيات المرحلة".وشاطرتها الرأي الكاتبة منال العتيبي في مقال نشرته صحيفة "الرياض" (بتاريخ 29 أبريل 2017م) قائلة إن "المستشرف لتغيرات المستقبل وفق رؤية 2030 يرى مؤشرات واضحة وقوية نحو زيادة الطلب لخدمات مؤسسات رياض الأطفال في المملكة، فعدد رياض الأطفال في ازدياد مستمر وسريع، نظراً للتحولات المجتمعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع السعودي".وتابعت: "رغم كل ذلك لا تزال مرحلة رياض الأطفال مرحلة تعليمية لا تدخل ضمن سلم التعليم الرسمي للدولة، ورغم أن لدينا خريجات بالآلاف في هذا التخصص، إلا أنهن معلمات مع إيقاف التنفيذ".وتساءلت: "فلماذا لا تكون مرحلة رياض الأطفال إلزامية سيما وأن بلادنا لديها القدرات المالية لتصميم بنية تحتية رائعة في مجال رياض الأطفال، خاصة مع زيادة الاهتمام الكمي والنوعي برياض الأطفال من قبل صانعي السياسات التعليمية في المملكة".من جهته، طالب المستشار التربوي والتعليمي عبدالله الزهراني، وزارة التعليم بالتوسع في إنشاء رياض أطفال مستقلة عن المباني والمجمعات المدرسية، ضمن خططها المستقبلية.وشدد في تصريحات نشرتها صحيفة "عكاظ" على ضرورة مواكبة حرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم وبناتهم في الرياض؛ نظرًا لأهمية هذه المرحلة في المسيرة التعليمية في مراحل التعليم العام وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور.وأضاف: "إنشاء روضات في مبان خاصة بها ومستقلة عن المجمعات أسوة بالمراحل الدراسية الأخرى سيمكن الوزارة من زيادة الطاقة الاستيعابية، ومواكبة الطلب المتزايد على هذه المرحلة".وأشار إلى ضرورة دعم القطاع الخاص من خلال توفير أراضٍ عن طريق الأمانات والبلديات لإنشاء روضات أهلية تساعد على تخفيف الضغط على الروضات الحكومية، لافتًا إلى وجود أراضٍ للخدمات العامة في المخططات السكنية الجديدة بالإمكان الاستفادة منها في إنشاء روضات جديدة.