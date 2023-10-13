مسيرة متواصلة.. جهود المملكة في الحد من مخاطر الكوارث محليًا ودوليًا

أ أ
نهضت
المملكة بجهودها في الحد من مخاطر الكوارث؛ معززة مكانتها ضمن منظومة دول العالم في
الحد من مخاطر الكوارث على المستوى المحلي والدولي.
تفادي
الكوارث والحد من آثارهاوتعمل
الرياض مع المجتمع الدولي على ترسيخ علاقات التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في
دول العالم بما يكفل تبادل الخبرات في جميع الجوانب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها
وتفادي الكوارث والحد من آثارها، ونشر وتطوير ثقافة الوقاية في مجابهة الكوارث الطبيعية
والحوادث والسلامة البيئية.
اليوم
العالمي للحد من الكوارث
وينطلق الاحتفاء باليوم العالمي للحد من الكوارث
في 13 أكتوبر، والذي يمثل حدثاً سنوياً يتجدد كل عام في هذا التاريخ؛ كمناسبة للتذكير
بأهمية التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى وللحد من آثارهما،
وتشجيع المبادرات والسياسات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على مواجهتها.
ويهدف هذا اليوم لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لحماية المجتمعات من مخاطر كوارث التغيّرات المناخية، وتطوير آليات تمويل جديدة وتوفير البيانات المطلوبة لضمان نجاح إدارة الكوارث، وتشجيع المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على الصمود لمواجهتها، وتعزيز العمل مع المجتمع الدولي بهدف توفير التنسيق اللازم لتبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بحماية البيئة وإدارتها وتفادي الكوارث والحد من آثارها، ونشر وتطوير ثقافة الوقاية أثناء مجابهة الكوارث، وتعزيز مشاركة المواطنين في نشاطات الحد من مخاطر الكوارث.