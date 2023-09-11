مستفيدو حساب المواطن يتطلعون إلى تمديد جديد للدعم الإضافي

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يتطلع المستفيدون من برنامج حساب المواطن إلى قرار جديد بتمديد الدعم الإضافي المؤقت، الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز للمرة الأولى في يوليو من العام الماضي. اضافة اعلان

يأتي ذلك بعد أن انتهى التمديد الذي أمر به خادم الحرمين في الشهر الماضي للدعم الإضافي حتى شهر سبتمبر.





بداية الدعم الإضافي



وفي يوليو 2022م، صدر توجيه ملكي يتضمن تخصيص مبلغ (20) مليار ريال منها (ثمانية مليارات) ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي 2022م.إلى جانب إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.ومع انتهاء العام المالي لعام 2022م، صدر توجيه ملكي في يناير 2023م، بتمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي والذي استمر لشهر مارس الماضي.وعقب انتهاء مدة التمديد الثانية، أمر خادم الحرمين بتمديد الدم الإضافي لمدة أربعة أشهر، وذلك حتى شهر يوليو الماضي، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.وفي أغسطس الماضي، صدر توجيه ملكي يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية.مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.ويهدف القرار إلى حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.





كم الدعم الإضافي؟



يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن على النحو التالي:إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.





حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.





المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.





ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

