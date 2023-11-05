"مساند": إيقاف مؤقت للتأمين على عقود العمالة المنزلية

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أعلنت منصة "مساند" إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية، إيقاف العمل بقرار التأمين على عقود العمالة المنزليَّة بشكل مؤقت لحين تحسين الخدمة. اضافة اعلان





حفظ حقوق صاحب العمل والعامل





التأمين ليس إلزاميا على العمالة الحالية



مزايا تأمين عقد العمالة المنزلية



ويهدف التأمين لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينيَّة، وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.كما أنَّ التأمين لا يُعتبر إلزاميًّا على العمالة المنزليَّة الحاليَّة، أو عند نقل الخدمات، وتكون مدة سريان الوثيقة التأمينيَّة سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل أو العاملة المنزليَّة، وتفعيل الوثيقة التأمينيَّة.وفي حال حصول أي مشكلة أو استحقاق للتعويض خلال 90 يومًا الأولى تتم مطالبة مكتب الاستقدام بالتعويض.1- توفير مصاريف إعادة جثمان العامل المنزلي إلى الوطن.2- تكاليف إعادة المتعلقات والممتلكات الشخصية للعمالة المنزلية المتوفاة.3- تكاليف العجز الكلي أو الجزئي الدائم للعمالة المنزلية.4- تعويض العامل المنزلي في حالة عدم قيام صاحب العمل بدفع الراتب الشهري.5- تكاليف استقدام بديل (التغيب/الامتناع).6- تكاليف تذاكر الطيران للعمال المنزليين في حالة العجز الدائم.