مختصون يكشفون عقوبة دهس طالب من قبل حافلة مدرسية

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أثارت واقعة وفاة الطالب براء أبو شقاف الذي تعرض لحادث دهس من قبل الحافلة المدرسية التي تقله إلى منزله بعد نهاية اليوم الدراسي تساؤلات عديدة. اضافة اعلان





تغليظ العقوبة:



التحقيقات الأولية:



الشركة تتحمل التعويضات:



اشتراطات عدة:



وقال المحامي والمستشار القانوني، علي القرني، إن الأمن والسلامة المرورية بالمملكة وضعت تشريعات واضحة فيما يتعلق بالسلامة المرورية.وبحسب "اليوم"، أوضح أنه جرى تغليظ العقوبة التي تطال مسؤولين عن نقل الأبناء والبنات إلى المدارس حفاظاً على أرواح الأطفال، ولتوعية الشركات المتعهدة بنقل الطلاب بخطورة التي قد تهدد سلامة وأمن الأطفال.وقال إنه من خلال التحقيقات الأولية التي أعلن عنها لحالة الدهس، فقد يتحمل السائق والشركة المسؤولية كاملة في الحق العام والخاص والتي تصل إلى غرامة للسائق تصل إلى 200 ألف ريال أو السجن لمدة 4 سنوات أو بالعقوبتين معاً بحسب المادة الثانية والستون من نظام المرور، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.وأكد أن الشركة تتحمل التعويض المقدر من هيئة الخبراء والتي تصل إلى أهل الطفل، وأشار إلى أن ذوي الطفل باستطاعتهم تحريك دعوى الحق الخاص من خلال التوجه لقسم الحوادث في إدارة المرور، والمحاكم المرورية في وزارة العدل.من جهته، لفت الخبير في النقل محمد بن هادي، إلى ضرورة وجود عدة. اشتراطات واجب توافرها في النقل المدرسي، الأول وجود لوحات تحذيرية في الباصات مع مخالفة أي تجاوزات أو تهاون سواء في الشركة أو للسيارات الخارجية من حيث منعها تجاوز الباص في حال وقوفه لتحميل أو تنزيل الطلاب.وأضاف أن الشرط الثاني يتمثل في وجود كاميرات مراقبة داخل وخارج الباص متصلة بالمدرسة، والثالث تحديد السرعة في المناطق المدرسة لاتتجاوز 25 كم في الساعة، مع وجود مرشد أو مشرف في الباص متخصص بالسلامة، ويتأكد من وصول وتفويج الطالب، وكذلك تأهيل السائقين.