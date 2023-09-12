محطات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الوطني للمملكة

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في 23 سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.

ويوافق هذا اليوم إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م. اضافة اعلان





احتفالات اليوم الوطني



محطات مهمة في رحلة توحيد المملكة



الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس السعودي



واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.وستعلّق الدراسة اعتبارًا من الأربعاء حتى الأحد، لإقامة احتفالات اليوم الوطني، على أن تكون إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 ربيع الأول 1445ه، 24 سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).وحددت وزارة التعليم، عددًا من الأهداف الرئيسية للاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق"، على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن، وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليموتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهدهوَتشمل الاحتفالات التي تقام في جميع أنحاء المملكة عروضا حية للفرق العسكرية. وستقام وعروض عسكرية وموسيقية بقيادة الحرس الملكي في جدة والرياض.وأفادت وكالة "واس" بأن سلاح الجو الملكي السعودي سيقدم عروضًا في 14 مدينة على مدار 10 أيام، مستخدمًا طائرات مقاتلة من طراز “تايفون” و”إف -15″ و”تورنيدو”.كانت البداية عندما خرج الملك عبد العزيز آل سعود من الكويت على رأس حملة صغيرة من 60 رجلاً من أقاربه وأنصاره صوب الرياض لينجح في السيطرة عليها، فبايعه أهلها في 15 يناير عام 1902.وفي عام 1913، استطاع الملك عبدالعزيز السيطرة على الإحساء التي كانت في قبضة العثمانيين وقتذاك.وفي عام 1921 نجحت حملة بقيادة الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في السيطرة على عسير.وفي سبتمبر عام 1921، استطاع الملك عبدالعزيز دخول حائل، ليبسط سلطته تمامًا على نجد.ونجح في دخول الطائف ومكة عام 1924، ولاحقًا ضم جدة في عام 1925.وفي عام 1926 تمت مبايعة الملك عبدالعزيز ملكًا على الحجاز في المسجد الحرام بمكة المكرمة.ليصبح لقبه ملك الحجاز وسلطان نجد ليستمر ذلك حتى 23 سبتمبر عام 1932 عندما تم إعلان قيام المملكة العربية السعودية.وفي كتاب "أمة في رجل"، يقول عبدالله بن عبد المحسن التركي: إِن حياة الملك عبد العزيز - رحمه الله -تمثل ملحمة من الكفاح والنضال، خاضها، وقادها الملك الصالح عبد العزيز آل سعود في شبه الجزيرة العربية.وأضاف: لقد كان نضاله كله منذ بدأ في شبابه الباكر تحت راية التوحيد، باعتباره فريضة شرعية، والوحدة باعتبارها هدفًا سياسيًا لشبه الجزيرة العربية. وإِذا كان الملك عبد العزيز - رحمه الله - قد نجح في توحيد المملكة تحت راية التوحيد، وأقام مملكة ينظر إِليها المسلمون باعتبارها نموذجًا صحيحًا للدولة الإِسلامية المعاصرة، فإِن ذلك النجاح لم يأت طفرة في حياة الملك عبد العزيز، بل سبقه من الجهد والجهاد ما ينبغي أن يعرف للأجيال الحاضرة، والقادمة من شباب الأمة الإِسلامية كلها،يختلف اليوم الوطني عن يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 فبراير من كل عام.إذ يحيي اليوم الوطني ذكرى المرسوم الملكي الذي أعلنه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بتوحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932.في حين يعود "يوم التأسيس" إلى ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي ٣٠٠ عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧.