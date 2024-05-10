متى تكون لدغة الحشرات مهددة للحياة؟.. تعرف على أبزر العلامات

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يتعرض الناس للدغات ولسعات الحشرات بمختلف أنواعها، وإن كان غالبها لا ينجم عنه أضرار على الرغم مما قد تسببه من إزعاج وضيق.

ومع اقتراب فصل الصيف، فإن هناك العديد من اللدغات التي قد تكون ضارة بشكل خاص، ويمكن مراقبة ذلك من خلال تغير اللون الخفيف إلى التغيير في الملمس.

وقال الصيدلي جورج ساندو: "لدغات ولسعات الحشرات ليست خطيرة عادة وغالباً ما تتحسن في غضون أيام قليلة. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي اللدغات واللسعات في بعض الأحيان إلى العدوى أو تؤدي إلى رد فعل تحسسي شديد".

ووفقًا له، "يمكن لبعض لدغات الحشرات أن تنقل أمراضًا مثل مرض لايم من القراد، والجرب من العث، والملاريا من البعوض في أجزاء معينة من العالم. وعادة ما تشمل أعراض لدغة أو لسعة حشرة ألمًا في المنطقة المصابة وتورمًا على الجلد. والتي قد تظهر باللون الأحمر، ومن الضروري توخي الحذر".

وفيما يلي 7 لدغات ولسعات للحشرات الأكثر شيوعًا، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة، بحسب ما أوردت صحيفة "ميرور":





لدغة النحل



لدغات البعوض



لدغات القراد



لدغات ذبابة الخيل



لدغات البراغيث



لدغات العث



لدغة العنكبوت



يمكن أن تسبب اللدغة الألم والاحمرار والتورم لبضع ساعات. وقد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خفيف يستمر لمدة تصل إلى أسبوع. وفي الحالات القصوى، يمكن أن تسبب اللدغة الحساسية المفرطة، مما يؤدي إلى صعوبات في التنفس، والدوخة وتورم الوجه أو الفم.وقد يكون ملمس لدغة النحلة مشابهًا لدغة الدبور، ولكن الأهم من ذلك هو أن الإبرة عادة ما تترك في الجرح، والتي يمكن أن تكون مهددة للحياة.عند إزالة اللدغة، قم بتنظيف أو كشط الإبرة بشكل جانبي بالظفر. لا تستخدم الملقط لسحب الإبرة حيث قد يؤدي ذلك إلى دخول المزيد من السم إلى الجسم. تأكد من غسل المنطقة بالماء والصابون.لدغات البعوض عادة ما تكون صغيرة ومرتفعة ومثيرة للحكة، ويمكن أن تكون مهددة للحياة.غالبًا ما تؤدي لدغات البعوض إلى ظهور كتل حمراء صغيرة على الجلد. وهذه غالبا ما تكون حكة شديدة. وقد يصاب بعض الأشخاص أيضًا ببثور مملوءة بالسوائل. وفي بعض أجزاء العالم يمكن أن ينشر البعوض أمراضًا خطيرة مثل الملاريا.يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور إذا ظهرت الأعراض التالية المثيرة للقلق: ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة والصداع والشعور بالمرض، بعد التعرض للدغة البعوض.القراد هي مخلوقات صغيرة تشبه العنكبوت تلتصق بالجلد وتحفر رأسها فيها، ويمكن أن تكون مهددة للحياة في بعض الأحيان.ولدغات القراد ليست مؤلمة عادة، لذلك قد لا يدرك الناس على الفور أنهم تعرضوا للعض.ويمكن أن تشمل أعراض لدغة القراد وجود كتلة حمراء صغيرة على الجلد، وتورم، وحكة، وتقرحات وكدمات.وقد يحمل القراد عدوى خطيرة محتملة تسمى مرض لايم، لذا يجب التخلص منها في أسرع وقت ممكن إذا وجدت عدوى ملتصقة بجلدك.ومن العلامات الرئيسة لمرض لايم الناجم عن لدغة القراد هو الطفح الجلدي.لدغات ذبابة الخيل كبيرة ومؤلمة وقد تسبب النزيف. وغالبا ما تؤدي إلى العدوى، لكنها غير مهددة للحياة.ويمكن أن تكون لدغة ذبابة الخيل مؤلمة للغاية وعادةً ما تكون منطقة الجلد الملدغة حمراء ومرتفعة.قد يعاني الشخص أيضًا من طفح جلدي أحمر كبير ومرتفع (يُسمى الشرى أو الشرى)، والدوخة، والضعف، والصفير، ويصبح جزء من الجسم منتفخًا ومتورمًا.ويمكن أن تستغرق لدغات ذبابة الخيل بعض الوقت للشفاء ويمكن أن يصاب الشخص بالعدوى. ويجب الذهاب إلى الصيدلي إذا ظهرت أعراض العدوى، مثل القيح أو زيادة الألم والاحمرار والتورم.لدغات البراغيث عادة ما تكون صغيرة وتنشأ في مجموعات، لكنها ليست مهددة للحياة.غالبًا ما تبدو لدغات البراغيش والبعوض مشابهة لدغات البعوض. وعادةً ما تسبب كتلًا صغيرة حمراء يمكن أن تكون مؤلمة وتثير حكة شديدة، ويمكن أن تنتفخ أحيانًا بشكل مثير للقلق. وقد يصاب بعض الأشخاص أيضًا ببثور مملوءة بالسوائل.تسبب لدغات العث ظهور كتل شديدة الحكة على الجلد وتسبب أحيانًا ظهور بثور، لكنها غير مهددة للحياة.وعادةً ما يلدغ العث الجلد المكشوف، لكن قد يعض البطن والفخذين إذا كان الحيوان الأليف مصابًا بالعث ويجلس في حجر الشخص. بعض العث تحفر في الجلد وتسبب حالة تسمى الجرب.تترك لدغات العنكبوت علامات ثقب صغيرة على الجلد، والتي يمكن أن تكون مؤلمة وتسبب الاحمرار والتورم.بعض لدغات العنكبوت يمكن أن تسبب المرض والتعرق والدوخة. يمكن أيضًا أن تصيب اللدغات الشخص بالعدوى أو تسبب رد فعل تحسسي شديد في حالات نادرة.ويجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور في حال ظهرت أي أعراض حادة أو مثيرة للقلق بعد لدغة العنكبوت.