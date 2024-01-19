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متعة وتخييم رفقة عائلتك.. نزهتك اليوم في منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة

حديقة
منتزه البيضاء البري
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة.اضافة اعلان
وحتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.

منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة


جولتنا في هذا الأسبوع، إلى منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة، والذي يعد من أروع حدائق المدينة والأبهي على الإطلاق.
لن تقع عيناك على ما هو أجمل منها، حيث تمتاز الحديقة بالمساحات الخضراء الفسيحة والأزهار البديعة ألوانها التي تسر الناظرين، فهي حتماً الوجهة المثالية لقضاء بعض الوقت الممتع مع العائلة.

أنشطة رائعة بمنتزه البيضاء

كما تُقام بالحديقة عدد من الفعاليات الرائعة كالتخييم وبعض الأنشطة الشيقة كركوب الجمال وقيادة الدراجات الرّباعية أو الدراجات الرّملية، ولا تتوقف المتعة عند هذا الحد فبإمكانك الاستمتاع بكوب من الشاي من أحد الأكشاك الموجودة بالحديقة، ولا تنسَ زيارة وادي الجن المشهور بالمنتزه والذي يعرض ظاهرة السّراب المذهلة.

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لماذا عليك الذهاب لمنتزه البيضاء؟

في ظل حرارة الجو المعتدلة هذه الأيام، يحرص الكثير من المتنزهين على الخروج للصحراء والاستمتاع برحلات التخييم.
ومن بين أماكن التخييم المختلفة الموجودة في المملكة، يعد منتزه البيضاء أحد أفضل هذه الخيارات، حيث تغطى الرمال البيضاء أرضه فى صورة بديعة، كما يضم العديد من السهول والجبال الشاهقة.

أين يقع منتزه البيضاء؟

يقع منتزه البيضاء شمال المدينة المنورة، على بعد حوالي 40 كيلو متر عن المسجد النبوي، ويمتد على مساحة تبلغ 1600 متر مربع، كما تحيط به الجبال من ثلاث جهات: الجهة الشرقية، والشمالية، وجزء من الجهة الغربية.


لماذا عرفت منطقة البيضاء بـ" وادي الجن"؟

انتشرت الكثير من القصص حول وادي البيضاء في المدينة المنورة لما به من ظاهرة تبدو للوهلة الأولى كأنها تتحدى قوانين الطبيعة والفيزياء!، وتتمثل تلك الظاهرة في إنه، إذا تُركت زجاجة على أرض الطريق ستصعد إلى الأعلى عكس المنحدر، وكأنها تسير في الإتجاه المعاكس للجاذبية.
وقد فسر باحث الآثار تركي القهيدان هذه الظاهرة بأنها مثل ظاهرة السراب، وأنها ليست أكثر من خداع تضاريسي؛ ويرجع ذلك لوجود المنحدر على منخفض أرضي، مما يجعل الأشياء تصعد لأعلى في اتجاه المنحدر.


ما هي أهم الخدمات الموجودة بالمنتزه؟

يقصد الكثير من المواطنين والزوار منتزه البيضاء لما به من مقومات سياحية وخدمات، مثل:
- الطرق المُسفلتة وأعمدة الإنارة
 - المركز الأمني
- مخيمات مجهزة
- دورات المياه
- مصليات
- المحلات التجارية


ما هي أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها بمنتزه البيضاء؟

تتنوع الأنشطة التي يمكن ممارستها في منتزه البيضاء، سواء للعائلات أو الشباب، وفي ما يلي سنعرض أهم تلك الأنشطة:

التخييم

يقصد محبي التخييم منتزه البيضاء لقربه من المدينة المنورة ولطقسه المعتدل، كما يوجد به مخيمات مجهزة بمختلف الخدمات حيث يمكن ممارسة العديد من الأنشطة، فيمكن مثلاً الشوي أو ممارسة الألعاب الرياضية ككرة القدم والكرة الطائرة.

تحجير السيارات

يتنافس شباب المملكة في هذا الفن الذي يحتاج فقط إلى أربع رافعات والكثير من الصخور والحجارة، حيث تُرفع السيارة بشكل مائل ويتم وضع الصخور تحتها بطريقة هندسية منسقة.


فيافيراتا

على الرغم من أن هذا النوع من تسلق الجبال يعد من أكثر الأنواع تحدياً – حيث يتم الصعود على مسارات حديدية مثبتة في الجبال-، إلا أنه يعتبر آمن بنسبة كبيرة؛ وذلك لأنه يتم استخدام الحبال به لتأمين المُتسلقين، كما يشترط أيضاً وجود مرشد مرافق لضمان سلامة الجميع.

ما هي أهم مخيمات منتزه البيضاء؟

تكثر المخيمات الموجودة في هذا المنتزه وتعدد خدماتها، فبعضها يخدم الشباب فقط بينما يخدم البعض الآخر العائلات؛ ومن أهم مخيمات البيضاء بالمدينة:


مخيمات الوناسهة

يوجد في هذا المخيم أماكن منفصلة للرجال والنساء، كما يوجد أيضاً مطبخ مجهز وكهرباء، وملاعب كرة في منطقة الرجال.
مخيمات المنار
تعتبر مخيمات المنار مثالية للعائلات حيث يوجد منطقة مخصصة لألعاب الأطفال، كما يوجد كهرباء وتلفاز وغيرها من الخدمات.


مخيمات جوهرة البيضاء

يوفر هذا المخيم الخصوصية التامة لزائريه، ويحتوي على أماكن شواء وحوش خارجي، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال.


كيف أذهب إلى منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة؟

يمكنك الوصول إلى منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة من خلال خرائط جوجل بالضغط على هذا الرابط.اضغط هنا


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