متعة وتخييم رفقة عائلتك.. نزهتك اليوم في منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة. اضافة اعلان

وحتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.





منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة







أنشطة رائعة بمنتزه البيضاء



لماذا عليك الذهاب لمنتزه البيضاء؟



أين يقع منتزه البيضاء؟



لماذا عرفت منطقة البيضاء بـ" وادي الجن"؟



ما هي أهم الخدمات الموجودة بالمنتزه؟



ما هي أهم الأنشطة التي يمكن ممارستها بمنتزه البيضاء؟



التخييم



تحجير السيارات



فيافيراتا



ما هي أهم مخيمات منتزه البيضاء؟



مخيمات الوناسهة



مخيمات جوهرة البيضاء



كيف أذهب إلى منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة؟

