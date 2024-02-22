الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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ما الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي؟

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اليم الوطني ويوم التأسيس
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يوافق اليوم الخميس 22 من فبراير، ذكري يوم التأسيس، وذلك بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية، فما هو الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس؟اضافة اعلان


ما الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي؟

وحسب "الشرق الأوسط"، فقد أكد مؤرخون ومختصون في التاريخ ألا تعارض بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي، موضحين أن يوم التأسيس 22 من فبراير هو ذكرى بداية عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى، وعاصمتها الدرعية.

اليوم الوطني

أما اليوم الوطني 23 سبتمبر فيوافق تاريخ توحيد البلاد على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وتسميتها بالمملكة.


أسباب تحديد يوم التأسيس

وفيما يتعلق بتحديد يوم التأسيس، فقد استنتج المؤرخون هذا التاريخ بناءً على عدد من الأحداث التاريخية التي حدثت خلال تلك الفترة قبل وبعد تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية عام 1139هـ - 22 فبراير 1727م.


الأمر الملكي بيوم التأسيس اعتزاز بالجذور الراسخة

ويأتي الأمر الملكي اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وبداية تأسيسه عام 1727م للدولة السعودية الأولى، وامتداداً لها تأسست الدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود عام 1824م، ثم أسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الدولة السعودية الثالثة عام 1902م.


يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي

ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.

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