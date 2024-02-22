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يوافق اليوم الخميس 22 من فبراير، ذكري يوم التأسيس، وذلك بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) العام المـاضي بـأن يكـون الـ 22 من فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة ويصبح إجازة رسمية، فما هو الفرق بين اليوم الوطني ويوم التأسيس؟







ما الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي؟



اليوم الوطني



أسباب تحديد يوم التأسيس



الأمر الملكي بيوم التأسيس اعتزاز بالجذور الراسخة



يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي



وحسب "الشرق الأوسط"، فقد أكد مؤرخون ومختصون في التاريخ ألا تعارض بين يوم التأسيس واليوم الوطني السعودي، موضحين أن يوم التأسيس 22 من فبراير هو ذكرى بداية عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى، وعاصمتها الدرعية.أما اليوم الوطني 23 سبتمبر فيوافق تاريخ توحيد البلاد على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وتسميتها بالمملكة.وفيما يتعلق بتحديد يوم التأسيس، فقد استنتج المؤرخون هذا التاريخ بناءً على عدد من الأحداث التاريخية التي حدثت خلال تلك الفترة قبل وبعد تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية عام 1139هـ - 22 فبراير 1727م.ويأتي الأمر الملكي اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل 3 قرون، وبداية تأسيسه عام 1727م للدولة السعودية الأولى، وامتداداً لها تأسست الدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود عام 1824م، ثم أسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الدولة السعودية الثالثة عام 1902م.ويعد يوم التأسيس مناسبة وطنية ذات طابع احتفالي تستحضر فيه المملكة قيادة وشعبًا مسيرة 3 قرون مضت وما تحمله من أحداث ومواقف خلدتها كتب التاريخ والِّسير، وبرزت معالمها على امتداد الجزيرة العربية إذ لم تكن دولة وليدة بل تشكلت على مدى قرون ورسخت قواعد الدولة المتماسكة التي أرست الحكم وجعلت أمن المجتمع في مقدمة اهتماماتها مع خدمة الحرمين الشريفين وتحقيق رغد العيش للمجتمع.