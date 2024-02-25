ماذا تعرف عن الإجازة الاضطرارية.. شروطها ومدتها وهل تُخصم من الراتب؟

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الإجازة الاضطرارية هي إجازة طارئة يحصل عليها العامل في حالات الوفاة أو الزواج أو الولادة. وتستوجب موافقة المدير المباشر عليها.

ويستحقها الموظف لمدة أقصاها 5 أيام في كل سنة مالية، وفقًا للائحة الموارد البشرية، وفي غضون السنة المالية التي تنتهي في 31 من ديسمبر.





متى تُعطى الإجازة الاضطرارية؟



تعطى الإجازة الاضطرارية في الحالات التالية:-للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.-للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل.

ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل.

-للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

-يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

-للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.





شروط الإجازة الاضطرارية



الإجازة الاضطرارية هل تخصم من الراتب؟



لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.الإجازة الاضطرارية لا يتم خصمها من راتب الموظف ورصيد إجازاته السنوية، وذلك عند حصوله على إجازة اضطرارية من مكتب العمل لأنها تقتصر فقط على حصول الموظف على الموافقة بشكل مباشر من المدير وتقديم سبب قوي للغياب.وفي حال عدم التمتع بها خلال السنة المالية فإنها تنتهي صلاحيتها؛ ولا تُرحل للعام الذي يليه.