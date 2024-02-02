لوحة طبيعية خلابة من صنع الخالق.. نزهتك اليوم في منتزه الحبلة بأبها وهذه أفضل الأنشطة

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تقدم صحيفة
تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء
الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة.
كما يأتي من منطلق أن نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.
منتزه الحبلة
بأبها:ونرشح لقرائنا
الكرام هذا الأسبوع منتزه الحبلة بأبها، والذي يعد من أجمل وأروع وأشهر منتزهات أبها نظرًا للطبيعة الخلابة
التي تتميز بها أبها.
يمتلئ المنتزه بالأماكن المنحدرة، كونه يقع بين الجبال ذات الارتفاع الشاهق، حيث بإمكانك الوصول إلى تلك الجبال بالتلفريك ومشاهدة المدينة من أعلى نقطة فيها.
ويتخذ المنتزه شكلًا عموديًا فريدًا، وبالإمكان الوصول إلى أعلى نقطة عن طريق السير بطريق المعبد، الذي يؤدي إلى منتزه الحبلة، أو كما ُيطلق عليه "القرية الُمعلقة".
شاليهات للإقامة وخدمات عديدة: ويحتوي
المنتزه على شاليهات للإقامة ويتمتع بتصاميم داخلية جذابة، كما يضم المنتزه سوقًا
تجاريًا كبيرًا، ومسجدًا، وعيادة طبية، ومركز خاص للأمن، والعديد من المطاعم.
ويتيح المنتزه القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية، لذا فهو يعتبر أحد منتزهات أبها الجاذبة للسياحة، حيث يتوافد إليه الزوار من جميع الأرجاء.
أفضل الأنشطة
التي يمكن القيام بها في الحبلة أبها1- متع نظرك بالتجول في منتزه الحبلة أبها
وشاهد صنع الخالق وإبداعه في هذه اللوحة الفنية من الجمال والروعة، حيث تجد كل
مقومات التميّز في مكان واحد.
2- قُم بتجربة ممتعة ومغامرة شيّقة عند ركوب التلفريك في الحبلة أبها والذي يأخذك في جولة فريدة من نوعها مع إطلالة بانورامية على معالم المنتزه والمدينة ككل.
3- أما عن شلالات المنتزه فسيأخذك هدير الماء المنساب على الصخور بين المنحدرات المتعددة لهذا الجبل العملاق إلى عالم الخيال، وتمنح روحك الصفاء والراحة.
4- أما عن خوض تجربة أكثر متعة، يُتيح لك منتزة الحبلة إمكانية التخييم مع الأصدقاء، والاستمتاع بعيش حياة البرية مع أجواء مفعمة بالمغامرة.
5- للصغار نصيب كبير في منتزه الحبلة أبها، حيث يوفر لهم المرح من خلال منطقة ألعاب مخصصة لهم، والتي تضم مجموعة رائعة من الألعاب الشيّقة والممتعة، كما تتسم بعامل الأمان.
6- لتناول وجبة شهيّة تتناسب مع كل الجمال المحيط بك، عليك التوجه إلى مطاعم الحبلة المتنوعة والتي تقدم أشهي المأكولات بأعلى جودة مع أفضل خدمة، وكذلك المقاهي المميزة المنتشرة في المنتزه.
7- أما لعبة التوبوجان ذات المسار المرعب الذي يحبس الأنفاس بين مرتفعات ومنخفضات متتالية، حيث يدور بك حول المنتزه في جولة مميزة.
8- يوجد به حديقة صغيرة للحيوانات، وكذلك متحف يعرض القطع التراثية التي تبرز تاريخ المنطقة.
9- الاستمتاع بمنظر الشلالات مع هطول الأمطار، فكل عام تتدفق شلالات عالية جدًا تنبع من قلب الجبال الشاهقة في أبها وتعتبر أكبرها في المملكة، وتصب المياه في وادي تهامة.
والشلالات من أهم أسباب جذب الزائرين والسياح خصوصًا في موسم هطول الأمطار، ومن أجمل الأنشطة في الحبلة هو مشاهدة تلك الشلالات والتقاط الصور مع خلفية من الطبيعة أو الجلوس بقربها لتصفية الذهن.