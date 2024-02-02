لوحة طبيعية خلابة من صنع الخالق.. نزهتك اليوم في منتزه الحبلة بأبها وهذه أفضل الأنشطة

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة. اضافة اعلان

كما يأتي من منطلق أن نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.







منتزه الحبلة بأبها:



شاليهات للإقامة وخدمات عديدة:



أفضل الأنشطة التي يمكن القيام بها في الحبلة أبها



موقع منتزه الحبلة أبها

