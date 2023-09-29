"لهم بالمرصاد".. دوريات الأمن تهاجم تجار السموم في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط مقيم لترويجه مواد مخدرة



إحباط تهريب 190 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط 3 أشخاص بجدة لترويجم مواد مخدرة



إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات



قبضت دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الفلبينية لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج 3 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 190 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (30,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.