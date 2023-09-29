"لهم بالمرصاد".. دوريات الأمن تهاجم تجار السموم في عدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
ضبط
مقيم لترويجه مواد مخدرةقبضت
دوريات الأمن بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الفلبينية
لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج 3 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، وجرى
إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
إحباط تهريب 190 كيلوجرامًا من نبات القات
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر
بمنطقة جازان تهريب 190 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات
النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط 3 أشخاص
بجدة لترويجم مواد مخدرة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين
بمنطقة المدينة المنورة لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم
التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى
النيابة العامة.
إحباط تهريب أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة
بمنطقة عسير محاولة تهريب (30,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال
الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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