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لماذا تتباين درجة الحرارة بين الجنوب والوسط والشمال في المملكة؟

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تباين درجات الحرارة بالمملكة
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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله ‌المسند، عن سر تباين درجة الحرارة بين جنوب ووسط وشمال المملكة.
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سر تباين درجة الحرارة في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن هناك أكثر من عامل طبيعي يؤثر على درجة حرارة الهواء لأي مدينة، منها:
1 - الموقع الفلكي "الإحداثيات".
2 - الموقع من المسطحات البحرية.
3 - الموقع من الكتل الهوائية ومراكز المنخفضات الجوية.
4 - الموقع الجغرافي "الارتفاع عن سطح البحر والمسطحات الخضراء".


أولًا - الموقع الفلكي "الإحداثيات"

وأضاف المسند، أنه كلما كانت الشمس عمودية على المكان كلما ارتفعت درجة الحرارة، وأنه كلما ابتعدنا عن خط الاستواء أصبحت أشعة الشمس تسقط على الأرض بشكل مائل فيتوزع إشعاعها على مساحة أرضية أكبر، وعليه تنخفض الحرارة كلما ابتعدنا عن خط الاستواء.
وبين أن دوائر العرض تؤثر بدرجات الحرارة، فدائرة عرض طريف مثلاً 31 شمال خط الاستواء، بينما الرياض 24 شمالاً، لذا نجد على وجه العموم طريف أبرد من الرياض لهذا السبب، وأنه على مستوى الدول نجد سوريا أبرد من المملكة، بينما تركيا أبرد من سوريا لوقوعها شمال سوريا وهكذا.


ثانيًا - الارتفاع عن سطح البحر

وأشار إلى أنه كلما كان الموقع مرتفعًا كان أبرد، وبوجه عام كلما ارتفعنا 150م تقل الحرارة درجة واحدة تقريبًاـ لذا نجد حائل على سبيل المثال أبرد من حفر الباطن على الرغم أن الأخيرة تقع شمالاً عن الأولى بدائرة عرضية واحدة، وعليه يفترض أن الحفر أبرد وفق العامل الأول الذي تحدثنا عنه، ولكن  العامل الثاني الارتفاع أصبح هنا أقوى من العامل الأول.

ثالثًا - القرب والبعد من البحر

ولفت إلى أنه كلما كان الموقع قريبًا من البحر تكون درجة الحرارة أبرد في الصيف وأدفأ بالشتاء، لأن البحر يقوم بتلطيف درجة الحرارة، بعكس المواقع الصحراوية البعيدة عن المسطحات المائية، حيث نجد درجة الحرارة فيها متطرفة بالصيف والشتاء.

رابعًا - الغطاء النباتي

وأيضًا، كلما كان الموقع في وسط نباتي من الغابات والحشائش فإنها تقوم بدور امتصاص الأشعة الحرارية الشمسية، وتمنعها من الوصول إلى سطح الأرض مباشرة، إذ أن سطح الأرض عندما يستقبل أشعة الشمس الحرارية، يمتصه ومن ثم يبدأ سطح الأرض بإشعاع الحرارة إلى الهواء المحيط به، وبسببه ترتفع درجة الحرارة.ز

لذا نجد أن الأرض المكسوة بالحشائش تكون درجة حرارتها أقل من الأرض الخالية من الحشائش، وإذا كانت الأرض فيها أشجار وغابات تكون درجة الحرارة أقل بكثير وهكذا.


خامسًا - الكتل الهوائية

فيما تحتل الكتل الهوائية مساحة واسعة شاسعة من الهواء المتجانس إلى حد ما، حيث تصل مساحتها أحيانًا بحجم مساحة المملكة، وتأخذ خصائص المكان الذي تنشأ فوقه، وعندما تتحرك إلى مكان آخر تنقل معها خصائص المكان الأول إلى حد ما، لذا تأتينا باردة أحيانًا عندما تقدم من أواسط آسيا، فتدخل المملكة فتخفض الحرارة.

سادسًا - اتجاه الرياح

في السياق ذاته، قد تهب الرياح الجنوبية في المربعانية فترفع درجة الحرارة؛ لأنها قادمة من بيئات دافئة سواء من بحر العرب أو الربع الخالي.
وعندما تهب الرياح النسرية "شمال الشمال الشرقي" تُخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ في المملكة بوجه عام خاصة في الشتاء، أيضًا قدوم الرياح من البحر لمدينة ساحلية "نسيم البحر" أو قدومها من البر لمدينة ساحلية "نسير البر" يؤثر بدرجة الحرارة.


ويختلف نوع التأثير من الصيف إلى الشتاء، أو هبوط الرياح من ارتفاع، حيث ترتفع درجة الحرارة، بينما صعود الرياح إلى أعلى المرتفعات يخفض درجة الحرارة؛ لذا مصدر الرياح يؤثر بدرجة الحرارة ارتفاعًا وانخفاضًا.

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