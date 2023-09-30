للمرة الثالثة بالعراق.. قتلى في حفل زفاف بعد عرس الحمدانية وتسمم حفل كركوك

أ أ

يبدو أن العراق على موعد مع الكوارث في الأفراح، حيث يتحول العرس إلى كارثة وفاجعة بالأرواح، إذ وقعت فاجعة للمرة الثالثة في أعراس خلال أيام .





حفل زفاف في واسط:

اضافة اعلان

أفاد مصدر أمني، أمس الجمعة، بتحول عرس في محافظة واسط، إلى فاجعة؛ نتيجة حادث سير.ونقلت صحيفة " السومرية نيوز" عن المصدر أن العرس تحول إلى فاجعة في قضاء الزبيدية بمحافظة واسط.وأضاف أن حادث سير وقع خلال زفة عرس في الزبيدية، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص من عائلة واحدة.







فيما أوضح مختار حي الأمير في قضاء الزبيدية علي العتبي، أن الحادث وقع بين عجلة صالون نوع اوبتيما و "لوري" على طريق نعمانية – زبيدية، أثناء زفة عرس.



وكشف أن الحادث أودى بحياة السائق وزوجته وثلاثة من أطفاله مع شقيقه وزوجة شقيقه.





حالات التسمم بكركوك:

حريق قاعة الحمدانية:

وقبل أيام تعرض 100 شخص للتسمم خلال حفل زفاف في بلدة الحويجة غرب كركوك العراقية بعد تقديم طعام للمعازيم تبيّن أنه فاسد.وتم نقل المصابين إلى المستشفى وذلك بعد أقل من 24 ساعة من حادثة العرس الذي احترق فيه أكثر من 120 شخصا في نينوى.وأظهرت مجموعة صور متداولة لحظة نقل المعازيم إلى المستشفيات بعد تعرضهم لحالة التسمم.فيما كانت الفاجعة الكبرى في عرس الحمدانية، فقد نقلت مواقع إخبارية مقاطع فيديو لحادث اندلاع النيران الذي وقع في قاعة أفراح في العراق.وظهرت النيران تتساقط على المعازيم الذين بدأوا الفرار في كل مكان في الوقت الذي هرع فيه العروسان إلى الخارج.







فيما أظهر مقطع فيديو آخر رجال الدفاع المدني وهم يحاولون إنقاذ الحضور من بين النيران التي اشتعلت بصالة الأفراح.



وأضاف مصدر أمني حينها أن "هناك استنفاراً للدفاع المدني والأجهزة الأمنية لإنقاذ المصابين جراء الحريق"، مشيراً الى "تسجيل وفيات وإصابات داخل القاعة التي كانت تضم اكثر من ألف شخص".



يأتي ذلك فيما تداولت أنباء عن وفاة العشرات حرقاً وتم استنفار سيارات الدفاع المدني والإسعاف لإنقاذ المصابين وانتشال المتوفين.