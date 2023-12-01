للعوائل الراغبة في يوم مختلف.. نزهة واستجمام في حديقة الروابي بالرياض

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يبحث العديد من المواطنين على أماكن للتنزه يوم الجمعة الذي يوافق الإجازة الأسبوعية في جميع القطاعات خاصة رفقة عائلته ليأخذ نفسًا واستراحة بعد عناء أسبوع من العمل، فيخرج رفقة أطفاله ليجدوا وقتًا ممتعًا في أحد الأماكن. اضافة اعلان

وفي هذه الفقرة التي تقدمها "تواصل" يوم الجمعة من كل أسبوع، نرشح لكم أحد الحدائق أو المنتزهات التي يمكن أن تقضي فيها وقتًا ممتعًا رفقة عائلتك فتعود وقد فعلت شيئًا جديدًا هذا الأسبوع.





حديقة الروابي



حديقة الروابي الرياض



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