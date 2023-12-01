للعوائل الراغبة في يوم مختلف.. نزهة واستجمام في حديقة الروابي بالرياض

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يبحث العديد من المواطنين على أماكن للتنزه يوم الجمعة الذي يوافق الإجازة الأسبوعية في جميع القطاعات خاصة رفقة عائلته ليأخذ نفسًا واستراحة بعد عناء أسبوع من العمل، فيخرج رفقة أطفاله ليجدوا وقتًا ممتعًا في أحد الأماكن.
وفي هذه الفقرة التي تقدمها "تواصل" يوم الجمعة من كل أسبوع، نرشح لكم أحد الحدائق أو المنتزهات التي يمكن أن تقضي فيها وقتًا ممتعًا رفقة عائلتك فتعود وقد فعلت شيئًا جديدًا هذا الأسبوع.
حديقة الروابي
تعتبر حديقة الروابي من أجمل حدائق المملكة وهي إحدى أجمل حدائق الرياض فهي تحوي داخلها على العديد من وسائل المتعة والترفيه من أجل الكبار والصغار.
وهذا مايجعل المسافر العربي متشوق لمعرفة الكثير عنها، في تقريرنا اليوم سنقدم لكم كل التفاصيل والنشاطات الممكنة في هذه الحديقة الطبيعية الرائعة.
حديقة الروابي
الرياض
تعد حديقة الروابي مكانًا جداً ممتازًا للتنزه وهادىء وينصح بزيارته وخاصه للعوائل الذين يحبون تغيير الجو والإستمتاع بتجربة جديدة رائعة.
وهي تعد من أكبر الحدائق في شرق الرياض ولسهولة الوصول إليها أصبحت متنفس لكثير من الأسر في مدينة الرياض ولقربها من بعض الأسواق تتعتبر مكان جيد لاصحطاب الأطفال.
محتويات حديقة
الروابي تحتوي حديقة
الروابي في الرياض ضمن مساحتها الكبيرة والتي تبلغ 3427.00 متر مربع على:
- مساحات خاصة بالأطفال مجهزة بالألعاب الجميلة والمسليّة
- أماكن مخصصة لرياضة المشي والركض
- أماكن للجلوس
- بين الحين والاخر برامج ترفيهية ممتعة ومايزيد هذه البرامج قيمة، الجوائز التي تقدم للمشاركين في نهايتها والرحلات
- مطاعم تقدم ألّذ المأكولات ومقاهي من أجل راحة الزائر تقدم المشروبات الساخنة والباردة
فنادق قريبة من
منتزه و حديقة الروابي
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على تقييم جيد من حيث الموقع والخدمة والنظافة والسعر
قريبة من الأسواقنالت حديقة
الروابى إعجاب الزائرين من كبار وصغار وشكّلت متنفساً ترفيهيًا رائعًا لسكان
الرياض وباقي أفراد المملكة، ليس فقط بل وأيضا زارها العديد من السائحون من خارج
المملكة وعبّروا عن رضاهم وإعجابهم بالحديقة.
ومن الرائع حقا أنّ حديقة الروابي بالرياض قريبة جدًا من الأسواق والمطاعم ولهذا فعند زيارتكم للحديقة سيكون هناك سهولة الوصول لأماكن أخرى، مما سيجعل برنامج يومكم السياحي متكامل.