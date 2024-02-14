للطلاب.. 7 طرق لتحسين قوة ذاكراتك قبل الاختبارات

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يعاني بعض الطلاب من صعوبات تتعلق بالذاكرة، وبخاصة في أيام الاختبارات مما يدفعهم إلى التساؤل حول الإجراءات والخطوات التي تعمل على تحسين قوة الذاكرة لديهم، وتساعدهم على استرجاع المعلومات بسهولة.

لكن هل من الممكن بالفعل تحسين قوة ذاكرتك؟، سيتطلب الأمر بذل الجهد من جانبك، وقد يتضمن ذلك تعديل روتين دراستك المعتاد.

وهناك مجموعة من القواعد التي ستساعدك على تحقيق أقصى استفادة من ذاكرتك، وفقًا لمجموعة أكسفورد الدولية للتعليم.





تجنب تكديس المذاكرة



تنظيم المعلومات في مجموعات مترابطة



اربط المعلومات بأشياء شائعة لديك



القراءة بصوت عال



احصل على قسط وافر من النوم



قم بتغيير روتين مذاكرتك



عندما تداكر ضمن مجموعة من الطلاب على مدار جلسات مختلفة، فإن ذلك سوف يمنحك الوقت اللازم للبحث عن المعلومات ومعالجتها وفهمها بشكل صحيح.ويظهر بحث أن الطلاب الذين يقومون بذلك، يكون أداؤهم أفضل بكثير، مقارنة بالذين يعتادون على المذاكرة خلال جلسة واحدة في وقت متأخر من الليل قبل الاختبار.وجدت الأبحاث أنه عندما يتم تنظيم المعلومات في مجموعات مترابطة، فإن ذلك يعكس بشكل أفضل كيفية معالجة أدمغتنا لها.لذلك، عند المذاكرة، يجب عليك تنظيم المواد في مجموعات. فكر في تجميع الأفكار المتشابهة معًا أو تجميع المفاهيم ذات الصلة معًا عند المذاكرة.هل تتذكر أشياء مضى عليها سنوات، لكن تجد صعوبة في تذكر شيء قرأته للتو؟ ومن ثم فإن تحقيق أقصى استفادة من أدوات التذكر يمكن أن يكون أسلوبًا جيدًا.على سبيل المثال، يمكنك ربط المصطلح الذي تحتاج إلى تعلمه بشيء شائع يوميًا للاحتفاظ به في ذاكرتك، مثل القافية أو النكتة، مما يساعدك على الاحتفاظ به الذاكرة والقدرة على استرجاعه.هناك أبحاث وجدت أنه عندما تتم قراءة شيء ما بصوت عالٍ، فإن ذلك يساعد على حفظ المواد بشكل أفضل.وهذا هو السبب وراء تشجيعك في المدرسة على القراءة بصوت عالٍ كمجموعة، حيث ثبت أنها تعلمك أفكارًا ومفاهيم جديدة وتحسن الفهم والتذكر.قد تشعر وكأنك تهدر وقتًا ثمينًا إذا ما ذهبت إلى الفراش مبكرًا قبل الاختبار، لكن يمكن أن يؤدي ذلك في الواقع إلى تحسين ذاكرتك لأن النوم مهم جدًا للتعلم والذاكرة. وإذا كنت ستأخذ قيلولة بعد المذاكرة، فقد يساعدك ذلك على تذكرها بشكل أفضل.تغيير الأماكن الخاصة بالمذاكرة يمكن أن يساعد على تحسين ذاكرتك. إذا كنت تذاكر في غرفة نومك فقط، فماذا عن الذهاب إلى المكتبة في المرة القادمة أو إلى طاولة المطبخ؟.إذا كنت تدرس عادةً في وقت متأخر من الليل، فحاول الاستيقاظ مبكرًا والمذاكرة في الصباح بدلاً من ذلك. عندما يتم إضافة عنصر جديد إلى روتين مذاكرتك، يمكنك أن يجعلها أكثر فعالية ويحسن ذاكرتك.اربط المعلومات الجديدة بالأشياء التي تعرفها بالفعليمكن أن يؤدي إنشاء قنوات اتصال بين المعلومات الجديدة وشيء تعرفه وتتذكره بالفعل، إلى تحسين احتمالية تذكر المعلومات الجديدة.بعض التغييرات في كيفية وطريقة مذاكرتك وكيفية عمل عقلك أثناء ذلك، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في قوة ذاكرتك كطالب.