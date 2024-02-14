للطلاب والطالبات.. 8 أشياء لا تفوتك في الليلة السابقة للاختبار

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يؤدي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، غدًا الخميس، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام قبل الانتهاء منها، وحصول الطلاب على إجازة لمدة أسبوعين.

والاستعداد للاختبارات يتجاوز مجرد المذاكرة، فهو يتضمن سلسلة من الخطوات لمساعدتك على تحسين أدائك، للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

وهناك مجموعة من الأشياء التي يتعين القيام بها في الليلة السابقة للاختبارات، وفق ما أورد موقع thelawyerportal.com على النحو التالي:





الملخصات والتدرب على الاختبارات

جهز نفسك للاختبار



عقلية إيجابية



تخلص من التوتر



وجبة جيدة



شرب الماء لتعزيز القدرة الإدراكية



التحضير النهائي



خذ قسطًا من الراحة



يمكن أن تكون الليلة السابقة للامتحان مرهقة لأي شخص، بغض النظر عن مدى الاستعداد.وإذا تركت موضوعًا كاملاً حتى الليلة السابقة للامتحان لبدء قراءته، فسوف ينتهي بك الأمر إلى الضغط الزائد على عقلك، مما قد يؤدي إلى النسيان.لذا فإن عملية التلخيص الفعالة تتطلب الاستفادة من الوقت المتبقي لديك قبل أداء الاختبارات.ركز على النقاط الرئيسة، وتدرب على الاختبارات السابقة، واهتم بالعناصر الأساسية عند المراجعة للمرة الأخيرة، ويفضل أن يكون ذلك برفقة زميل لك للاستعداد الجيد قبل ساعات من خوض الاختبارات.شيء آخر يجب عليك القيام به في الليلة السابقة للاختبار هو تهيئة نفسك بشكل جيد، لتجنب التسرع والذعر في يوم الامتحان.لذا، ابدأ بجمع كل العناصر التي ستحتاجها ليوم الاختبار، مثل القلم والمسطرة والأقلام الرصاص والآلة الحاسبة وما إلى ذلك، وضعها في حقيبتك في الليلة السابقة للامتحان.وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليك إعداد ملابسك قبل التوجه إلى السرير. ودرجة حرارة الغرفة المناسبة، تساعدك على الشعور بالارتياح والاسترخاء أثناء الامتحان.وأنت تستعد للاختبارات، تذكر أن المذاكرة لا تكفي وحدها، بل يجب أن تتذكر أيضًا أن عقليتك يمكن أن يكون لها تأثير قوي على أدائك في الاختبار.ويواجه بعض الأشخاص صعوبة في اجتياز الاختبارات، لمجرد افتقارهم إلى الثقة أو اقتناعهم بأنهم سوف يفشلون.حاول أن تحافظ على عقلية إيجابية ولا تفكر في الفشل؛ بدلًا من ذلك، فكر في كل الجهود التي بذلتها في إعداد نفسك وكيف ستؤدي إلى نتائج جيدة. سيؤدي ذلك إلى تعزيز ثقتك بنفسك ويجعلك تشعر براحة أكبر أثناء الاختبار.ممارسة الرياضة لها فوائد عديدة للصحة البدنية والعقلية، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على التحضير للاختبارات.حتى المشي لمسافة قصيرة أو بضع دقائق من اليوغا يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر وتحسين تركيزك، مما يساعدك على تعزيز مهاراتك في حل المشكلات وتحسين ذاكرتك.القيام ببضع لفات في المنطقة التي تسكن فيها، يمكن أن يمنحك النتائج التي تحتاجها.لذا، إذا كان لديك وقت في اليوم السابق للاختبار، فخصص بضع دقائق لممارسة بعض التمارين الرياضية؛ سيكون ذلك رائعًا في اليوم التالي.وسط الاستعدادات للاختبارات، قد تهمل الحصول على وجبة متوازنة. مع ذلك، يلعب النظام الغذائي المتكامل دورًا محوريًا في تحسين قدراتك المعرفية في يوم الاختبار.وتشكل المذاكرة ضغطًا أكبر على العقل، مما يجعل التغذية السليمة أمرًا ضروريًا. والأطعمة الغنية بالفوائد تزود العقل بالجلوكوز والناقلات العصبية الأساسية للقيام بوظيفة مثالية، وتعزيز تنظيم العاطفة، والطاقة العقلية، والتركيز، والاحتفاظ بالذاكرة.لتعزيز التحصيل الدراسي، خذ بعين الاعتبار هذه الأطعمة الموصى بها:البيض: غني بالعناصر الغذائية الحيوية مثل السيلينيوم وفيتامين ب 12 واللوتين والكولين، ويعزز عمل الدماغ.المكسرات: اللوز والفول السوداني والجوز والبندق هي مصادر غنية بالزنك وفيتامين إي، الضروريين لصحة الدماغ وعمله.التوت: التوت المليء بالأنثوسيانين يحمي صحة الدماغ ويعزز الأداء الدراسي من خلال تعزيز الحدة العقلية.الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مضادات الأكسدة والمنشطات الطبيعية، وتعمل على زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على التركيز وتحسين المزاج.الفواكه الحمضية: تحتوي على نسبة عالية من الفلافونويد مثل البرتقال والعنب والبوميلو، مما يدعم عملية التحصيل والاحتفاظ بالذاكرة وحماية الخلايا العصبية.يظهر الترطيب كعامل بسيط ولكنه محوري في شحذ القدرات المعرفية. يعد شرب الماء الكافي أمرًا ضروريًا، لأن الجفاف يؤدي إلى النسيان والتعب الذهني وانخفاض التركيز، وكل ذلك يضر باستعدادك للامتحان.ابتعد عن مشروبات الطاقة، لأن تعزيزها الأولي غالبًا ما يؤدي إلى الإرهاق. بدلًا من ذلك، اشرب 8 أكواب من الماء على الأقل في اليوم السابق للاختبار.في يوم الاختبار، احتفظ بزجاجة ماء في متناول يدك، وتناول رشفات منتظمة للحفاظ على حالة ذهنية منتعشة ومركزة.اللحظات الأخيرة قبل الاستعداد للنوم مهمة جدًا؛ في هذه المرحلة، يجب أن تفكر في كل ما ذاكرته حتى الآن.لكن عليك أن تنتبه إلى أن هذا ليس الوقت المناسب للبدء في تعلم شيء جديد؛ كل ما عليك فعله هو تذكير نفسك بما تعرفه بالفعل.وأخيرًا، تأكد من ضبط المنبه، مع ترك الوقت الكافي لتناول وجبة فطور صحية والوصول إلى مكان الاختبار دون تسرع.إذا كنت قد سهرت حتى وقت متأخر من أجل المذاكرة، يجب أن تكون الليلة السابقة استثناءً. لن تتمكن من التركيز أثناء الاختبار إذا شعرت بالتعب والنعاس.لذا اذهب إلى الفراش مبكرًا، وتغلب على مشاعر القلق، فقط استرخي ونم. عليك أن تستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش والاستعداد لليوم التالي.إذا كنت تشغل عقلك بشأن ما يجب عليك فعله في الليلة السابقة للاختبار، خفف من مخاوفك.