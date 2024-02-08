للطلاب والطالبات.. نصائح مهمة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني

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يستعد الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، الأحد القادم، لخوص اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في المواد العلمية والشفهية.

يـأتي هذا فيما قررت وزارة التعليم تبكير موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون الخميس 15 من فبراير وتمتد لمدة خمسة أيام لتنتهي بذلك يوم الأربعاء الموافق 21 من فبراير 2024.





الاستعداد الجيّد للاختبارات



مكان المذاكرة



التدريب على الاختبارات السابقة



راجع مع والديك وإخوتك



ذاكر مع الأصدقاء



فترات راحة منتظمة



الوقت الأنسب للمذاكرة



أفضل الأطعمة للمذاكرة



خطط ليوم الاختبار



اشرب الكثير من الماء



وقالت الإدارة العامة للتعليم بالرياض عبر حسابها في منصة "إكس"، إن "الاستعداد الجيّد للاختبارات، يبدأ بوضع خطة للاستذكار، وتحديد الأولويات".وينصح الخبراء بضرورة الاستعداد الجيد للاختبارات، والتخطيط لذلك وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة.للمساعدة في تنظيم إدارة الوقت قبل خوض الاختبارات قم بإعداد جدول يتضمن الاختبارات التي ستخوضها والأيام التي يتعين عليك أداءها فيها. ثم قم بتنظيم وقت مذاكرتك وفقًا لذلك.تأكد من أنك في بيئة مذاكرة مهيئة جيدًا، فيها الضوء الكافي الذي يساعد على الاستذكار، ومقعد مريح، وتنحية ألعاب الكمبيوتر بعيدة عن عنك لضمان عدم التشويش عليك.حاول التخلص من جميع عوامل التشتيت، وتأكد من أنك تشعر بالراحة والقدرة على التركيز قدر الإمكان.إحدى الطرق الأكثر فعالية للتحضير للاختبارات هي التدرب على الاختبارات، مما يساعدك على التعود على صيغة الأسئلة.قم بالمراجعة مع والديك أو أخواتك، سيساعدك ذلك على توضيح الأمر في ذهنك، وكذلك تسليط الضوء على بعض النقاط التي تحتاج إلى المزيد من الجهد فيها.من المفيد أن تذاكر مع الأصدقاء، قد تكون لديك أسئلة لديهم إجابات عليها والعكس صحيح.على الرغم من أنك قد تعتقد أنه من الأفضل الدراسة لأكبر عدد ممكن من الساعات، إلا أن هذا قد يؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية.وأظهرت الدراسات أنه من أجل الاحتفاظ بالمعلومات على المدى الطويل، فإنه ينصح بأخذ فترات راحة منتظمة.يختلف كل شخص عن الآخر فيما يتعلق بوقت المذاكرة الأنسب له، إذا كنت تذاكر بشكل أفضل في الصباح، ابدأ مبكرًا قبل أخذ استراحة في وقت الغداء. أو، إذا كنت أكثر إنتاجية في الليل، خذ استراحة أكبر في وقت مبكر حتى تكون مستعدًا للمذاكرة في المساء.حاول الاستمتاع بأشعة الشمس وعدم الانحناء طوال الوقت فوق كتبك المدرسية، نظرًا لأن فيتامين د مهم لصحة الدماغ.ما تأكله يمكن أن يكون له تأثير حقيقي على مستويات الطاقة والتركيز، لذا ابتعد عن الوجبات السريعة.حافظ على تغذية جسمك وعقلك جيدًا عن طريق اختيار الأطعمة المغذية التي ثبت أنها تساعد على التركيز والذاكرة، مثل الأسماك والمكسرات والبذور واللبن والتوت.وينطبق الشيء نفسه في يوم الامتحان - تناول وجبة جيدة قبل الاختبار، ركز على الأطعمة التي تمنحك الطاقة طوال الوقت. وابتعد عن السكر الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة بعد ساعة فقط.تأكد من تحضير كل شيء قبل وقت طويل من الاختبار، لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة.كنصيحة أخيرة، تذكر أن شرب الماء بشكل جيد أمر ضروري لكي يعمل دماغك بأفضل حالاته. تأكد من الاستمرار في شرب الكثير من الماء طوال فترة المراجعة، وكذلك في يوم الامتحان.