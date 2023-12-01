للأسر المنتجة.. شروط وطريقة التسجيل في برنامج ريف للحصول على الدعم

أ أ

تؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة أن برنامج ريف يستهدف تقديم الدعم وتحسين الدخل للأسر المنتجة في العديد من الأنشطة الاقتصادية في جميع مناطق المملكة. اضافة اعلان





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:



دعم ريف في الجوف



الأنشطة المدعومة في الرياض



حل مشكلة الدخول على حساب ريف



السجل التجاري ودعم ريف



دعم ريف في الباحة



دعم ريف بالشرقية



موعد صرف دعم برنامج ريف

