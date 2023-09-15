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لقضاء يوم مختلف رفقة عائلتك.. منتزه السلام من أفضل أماكن التنزه بالرياض

منتزه السلام الرياض
منتزه السلام الرياض
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هل تشعر بالمملل وتريد أن تغير روتين الأسبوع رفقة عائلتك في أجواء رائعة ومناظر خلابة؟، ليس عليك سوى التوجه إلى منتزه السلام بالرياض، لقضاء وقت ممتع حقاً.اضافة اعلان

منتزه السلام الرياض

يعد المنتزه أحد أفضل منتزهات الرياض للعوائل على الإطلاق، حيث يحتوي على بحيرة كبيرة جداً يمكنك الجلوس بجانبها و أخد أنفاس عميقة و التمتع بمشاهدة الأسماك الصغيرة في البحيرة.


 كما توجد فقاعات المياه التي يرغب الجميع بتجربتها و هي آمنة تماماً و تتميز البحيرة بإطلالة جميلة ومنظر طبيعي خلاب لاحتوائها على نافورة تضاء ليلا لتضفي جمالًا ساحًرا على المنطقة كما أنها منطقة ترفيهية جاذبة للزائرين حيث توفر للزائر إمكانية ركوب القوارب للتجول في البحيرة والاستمتاع بمناظر المنتزه الطبيعية .
ويعد منتزه السلام أحد أفضل حدائق الرياض وأحد أبرز محطات السياحة في الرياض التي لا يُمكن تفويت زيارتها.

افتتح 2004


افتتح منتزه السلام عام 2004 ليكون مُتنزّهاً للزوّار وللعائلات على وجه الخصوص، كونه مصنفًا ضمن أفضل أماكن سياحية في الرياض للعائلات، مع مساحة تُقدّر بحوالي 248000 م 2 ليصبح ملجأً يأتون إليه للابتعاد عن ضجيج الحياة وللتنعٌّم بلحظات من التأمُّل والاسترخاء.



أفضل الأنشطة التي يُمكنك القيام بها في حديقة و منتزه السلام الرياض


- كبداية مثالية لهذا النهار الجميل الذي ستقضيه في هذه الحديقة، نوصيك بالبدء بالتجوّل في أنحاء الحديقة والتمتّع بكافة المناظر الطبيعية التي ستجد نفسك محاطاً بها، كتلك الأشجار الباسقة و المساحات الخضراء الرحبة


- وما يُميّز هذه الحديقة أنها تحتضن بداخلها نوافير رائعة وشلالات اصطناعية ذات منظر خلاب، أما لحظات التأمُّل، فبوسعك إمضاؤها جالساً على أحد أماكن الجلوس المُنتشرة في أنحاء الحديقة.
- وتتجسد الجاذبية الأكبر لهذه الحديقة في اشتمالها على منصة مشاهدة تُتيح إطلالة فائقة الجمال على بحيرة السلام بارك.
- وكذلك ننصح بالاستمتاع بالإطلالات الجميلة من خلال الجلوس في أحد المطاعم أو المقاهي المتوفرة في الحديقة.
- ولك أن تتوقع المتعة التي ستحصل عليها عند تأدية بعض الأنشطة الحركية وسط الأجواء الطبيعية الجميلة، إذ أن حديقة و منتزه سلام في الرياض تُوفّر مسارات خاصة بالمشي.


-  حرصت الحديقة على تنويع الأنشطة الترفيهية وخلق أجواء ممتعة من خلال توفير حديقة حيوانات صغيرة تضُم بداخلها بعضاً من الحيوانات والطيور الجميلة.
- تتميّز الحديقة بوجود بحيرة اصطناعية بديعة المنظر بمقدورك قضاء وقت ممتع هناك، والأكثر تسلية توافر زوارق بدوّاسات للتجديف بالإمكان استئجارها والقيام برحلة حول المكان.
- سيقضي الصغار في حديقة و منتزه سلام في الرياض أوقات رائعة ومَرَح وذلك بسبب وجود منطقة أُعدّت خصيصاً لهم مع عدد من الألعاب التي ستُسليّهم طوال فترة تواجُدهم في المكان.


-  تُتيح لزائريها تجربة مليئة بالحماسة والتشويق من خلال الألعاب المتنوّعة الموجودة في مدينة الألعاب المُلحقة بالمكان والتي يمكن ان يستمتع بها الكبار والصغار.
الخدمات والمطاعم
على صعيد الخدمات فقد قدّمت الحديقة عدداً من المرافق العامة والخدمات أهمّها، مقهى ومطعم ومنطقة ألعاب للأطفال ومتجر للهدايا بالإضافة إلى موقف للسيّارات.



أوقات العمل


مفتوح يومياً على مدار الساعة

المعالم القريبة من منتزه السلام الرياض
ما زال هناك معالم سياحية تقع بالقُرب من الحديقة وننصحك بالذهاب إليها مثل المتحف الوطني السعودي الرياض على بُعد 6.20 كم عن الحديقة.


موقع حديقة و منتزه سلام على الخريطة
يمكنك الوصول إلى منتزه وحديقة السلام بالرياض عبر خرائط جوجل من خلال اتباع الرابط التالي: اضغط هنا

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