لقضاء يوم إجازة مختلف.. أفضل 8 أنشطة في وادي نمار بالرياض (صور)

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، هذه الفقرة في يوم الجمعة من كل أسبوع لإلقاء الضوء على أماكن التنزه داخل المملكة.
وحتى نضع بين يدي القارئ أهم أماكن التنزه التي يمكن أن يقضي فيها وقتًا ممتعًا في إجازة الأسبوع رفقة عائلته.
وادي نمار
الرياض
وادي نمار الرياض من أشهر المعالم السياحية في الرياض وأكثرهم جذبًا للزوّار.
يتمتع بطبيعة خلابة حيث يضم بحيرة رائعة يحيط بها كورنيش، بالإضافة إلى ممرات المشاه الترابية القريبة من المياه، مسرح يقام عليه الحفلات والعروض الحية.
كما يوفر منتزه وادي نمار العديد من أوجه الترفيه والاستمتاع الذي يشبع كل أفراد العائلة، مع إمكانية إقامة حفلات الشواء المميزة، أو حضور إحدى الفعاليات التي تقام باستمرار على أرض هذا الوادي المميز.
أفضل الأنشطة في
وادي نمار الرياض
• جولة مميزة داخل وادي نمار في الرياض استمتع وانطلق بروحك إلى عنان السماء، في هذا المنتزه المفتوح الهادئ والمفعم بأجمل الإطلالات وأبهاها، وأستمع إلى هدير الماء الآتي من الشلالات حتى تكتمل مفردات التميز في تلك اللوحة الفنية الرائعة.
• استمتع بالجلوس حول بحيرة وادي نمار حيث يمكنك رؤية الأسماك والطيور في البحيرة، وإطلالة مميزة لأشجار النخيل التى تناثر يمينًا ويسارًا، كما تحاط البحيرة بكورنيش رائع مما يزيد المنتزه جمالًا.
• شلالات وادي نمار الرياض من أجمل مقتنيات المنتزه وبعيدًا عن دورها في تلطيف الجو في المنتزه، ولكنها تعد عامل الجذب الأهم للضيوف وخاصةً في الأيام الممطرة حيث يزداد جمالها عند انحدار المطر من فوقها في مشهد فريد، حتى تستطيع أن تلتقط أجمل صورة تذكارية لديك.
• جولة مائية رائعة في بحيرة وادي نمار الرياض في تجربة من أجمل ما يكون، استلق على ظهر مركب واستمتع برحلة مليئة بالهدوء والاستجمام، بقلب الماء ويحيط بك كم رائع من أشجار النخيل في إطلالة مذهلة.
• ممرات المشاه في وادي نمار والتي تم تصميمها بالقرب من قناة الماء وبين الأشجار حتى يتسنى لمحبّي رياضة المشي ممارسة رياضتهم في جو صحي ومناظر خلابة.
• كما تقام العديد من الفعاليات المميزة على أرض منتزه وادي نمار والتي تمثل الكثير للزوّار، وتزيد المنتزة حيوية وحركة، كما يزداد الإقبال عليه، فتشمل إقامة المعارض، والحفلات وغيرها العديد.
• أكشاك على طول كورنيش البحيرة، حيث توفر العديد من المنتجات من أكلات سريعة، مثلجات، وحلويات، بالإضافة إلى أكشاك الهدايا، فلا يفوتك التوجه إليها وشراء ما يلزمك.
• قد جاء وقت حفل الشواء وهو من أهم التجارب التي يمكن أن تقوم بها في هذا المتنزه الرائع في الهواء الطلق والطبيعة الخلابة، استمتع مع العائلة بوجبة مميزة.
أفضل فنادق بالقرب
من وادي نمار الرياض
فندق كروان الفهد من أفضل فنادق المملكة حيث يبعد مسافة 18.5 كم عن منتزه وادي نمار.