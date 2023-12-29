لسكان جدة.. نزهة لطيفة رفقة عائلتك في حديقة البرج وهذه أبرز الأنشطة

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تتسم مدينة جدة
باهتمامها الدائم بالتطوير وإنشاء حدائق وأماكن ترفيهية عديدة من أجل إسعاد
العوائل التي تسكنها أو حتى الزوار للمملكة، وحديقة البرج أحد هذه الحدائق التي
اهتمت بها المملكة بشكل عام وأمانة جدة بصفة خاصة.
حديقة البرج
بجدة
تقع حديقة البرج في جدة الجديدة في حي الشاطئ 1 وتبلغ مساحة حديقة البرج 5389 متر مربع، وهي من الحدائق المميزة في جدة التي تجذب عدد كبير من الزوار، وتحتوي على مسطحات الخضراء بمساحة 2368 متر مربع.
المسطحات الخضراء الواسعة التي تتميز بها الحديقة تسمح للأطفال بممارسة العديد من الأنشطة، وتحتوي على ألعاب كثيرة، وأماكن للجلوس ومظلات .
ستجلس مباشرة على المسطحات الخضراء وتستنشق الهواء العليل لتحصل على أكبر قدر من الهدوء والاسترخاء. كما يمكنك تناول وجبة خفيفة مع العائلة في الهواء .
مميزات حديقة
البرج
الأنشطة في حديقة البرج بجدة، وهي جزيرة منفصلة تقع خلف منطقة برج خليفة الشهيرة، حيث يستضيف برج بارك مهرجان شاحنات الطعام، ويتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة والمرافق الحديثة، لذلك يمكننا القول إنه من أفضل الأماكن لالتقاط الصور في جدة.
و حديقة البرج مدرجة في قائمة الأماكن الصديقة للحيوانات الأليفة وتعتبر من أجمل وأرقي الحدائق التى من الممكن ان تقضي فيها أجمل الاوقات مع الاهل والاصدقاء والتمتع باجمل المناظر الخلابة فيها
أنشطة يمكن
ممارستها في حديقة البرج
حديقة البرج هي واحدة من حدائق جدة الراقية التي تتميز بمظهرها الخلاب وتقسيمها المميز لمناطق الجلوس.
- تمتلئ الحديقة بالعديد من الألعاب الترفيهية للأطفال ، مما يجعل الأطفال يحبون الذهاب إلى هناك مع والديهم لقضاء عطلة نهاية أسبوع رائعة.
- تحتوي الحديقة على العديد من مناطق الجلوس والأماكن المخصصة لركوب الدراجات ومسار للمشي.
- تعد أقسام الحديقة مناسبة للتجول في الهواء الطلق بين الأشجار والنخيل، مما يناسب هذه الأجواء لمحبي الرياضة في أماكن مختلفة بعيدا عن الأماكن المغلقة.
-لعب كرة القدم مع أطفالك والألعاب الجماعية الأخرى
-ركوب الدراجات أو فكر في إجراء سباق دراجات مع أصدقائك بحديقة البرج
-ممارسة الرياضة كالمشي والجري في مسارات الحديقة الخضراء ذات الهواء النقي
-يتوفر بالحديقة ألعاب للأطفال كغيرها من حدائق جدة الترفيهية
-الجلوس في وسط المساحات الخضراء وقراءة الكتب والمذاكرة في وسط هدوء