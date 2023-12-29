لسكان جدة.. نزهة لطيفة رفقة عائلتك في حديقة البرج وهذه أبرز الأنشطة

أ أ

تتسم مدينة جدة باهتمامها الدائم بالتطوير وإنشاء حدائق وأماكن ترفيهية عديدة من أجل إسعاد العوائل التي تسكنها أو حتى الزوار للمملكة، وحديقة البرج أحد هذه الحدائق التي اهتمت بها المملكة بشكل عام وأمانة جدة بصفة خاصة. اضافة اعلان





حديقة البرج بجدة



مميزات حديقة البرج



أنشطة يمكن ممارستها في حديقة البرج



عنوان حديقة البرج

