لسكان الرياض.. أين تصلي أول جمعة في رمضان؟

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في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام، وبمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، نقدم لكم في هذه الفقرة من كل يوم جمعة طوال الشهر المبارك، ترشيحًا لأحد مساجد المملكة الذي يحظى بمميزات تاريخية.



جامع الإمام تركي بن عبد الله:



المسجد يستوعب 17 ألف مصل:



مرحلة البناء:



الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود:



توسعات الجامع :



وفي هذه الجمعة الأولى من شهر رمضان نرشح لسكان مدينة الرياض جامع الإمام تركي بن عبد الله -رحمه الله-، لصلاة الجمعة به، والذي يقع في منطقة قصر الحكم وسط مدينة الرياض، وهو من أكبر المساجد في مدينة الرياض وأهمها، حيث تم إنشاؤه في عهد الإمام تركي بن عبد الله، ومر بتوسعات عديدة.وتقدر مساحة الجامع بحوالي 16.8 ألف متر مربع، يستوعب نحو 17 ألف مصلٍ في وقت واحد، ويتكون الجامع من مصلى رئيسي للرجال وآخر للنساء.تبلغ مساحته 6.32 آلاف متر مربع وارتفاعه 14.8 متراً، وساحة خارجية تبلغ مساحتها 4.8 آلاف متر مربع، ومكتبتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء، مساحة كل منهما 325 متراً تقريباً، كما يحتوي على سكن للإمام والمؤذن، ويشمل مكاتب خاصة بالأجهزة الحكومية ذات الصلة، وقد أقيمت على جانبي الجامع منارتان بارتفاع 50 متراً استلهم في تصميمهما روح العمارة التقليدية .بني الجامع في أرض تسمى " النقعة " في وسط الرياض، حيث أمر الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود بإنشاء جامع سمي فيما بعد باسمه، وعين عليه الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ الذي عينه مشرفاً ورئيساً للعلماء، كما طلب منه أن يعيد المدرسة القديمة لدراسة العلوم والفنون الشائعة آنذاك.وقد أخذ في الاعتبار قربه من عدة أحياء، بالإضافة إلى قربه من قصر الحكم، وجعله مؤسسة علمية على غرار ما كان في الدولة السعودية الأولى، وقد كانت عادة الإمام تركي عندما يصلي الجمعة في الجامع الكبير أن يخرج من الباب الذي يقع جنوب المحراب.وأعد هذا الباب في قبلة المسجد لدخوله وخروجه ولدخول الإمام عن تخطي رقاب الناس لكثرة ما في المسجد الجامع من الصفوف، وهذه الإضافات تمت خلال مدة حكمه قبل عام 1241 هـ إلى عام 1249 هـ الموافق (1826 - 1834).ثم جاء بعد ذلك ابنه الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله آل سعود، ففي عام 1259 هـ أعاد بناء الجامع وزاد في سعته من الناحية الشرقية والغربية، وأدخل في ساحاته زخارف إسلامية لم تكن معروفة في نجد آنذاك.كما وضع ممراً علوياً بين المسجد وبين قصر الحكم، واستحدثت مساقي جديدة له، وقام بعمل ممر طويل ومغطى ومحمول على عدد من الأعمدة ليتم توصيلها بين المسجد وقصر الحكم .– في عهد الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله ال سعود قام الإمام في عام 1259 هجري بإعادة بناس وتشيد الجامع وقام بعمل توسعات من الجهة الغربية والشرقية للجامع ثم أمر بتجميل ساحات الجامع وعمل زخارف ذات مدلول إسلامي كم امر بعمل ممرا علوي يبرط المسجد بالمقر الحاكم وأمر بعمل مساقي جديدة لخاصة بالجامع .– في عهد الملك عبدالعزيز أمر بعمل جسر لربط الجامع بالقصر الحاكم للقيام بتسهيل وسرعة وصول الملك وحاشيته للصلاة في أوقاتها وفي صلاة الجمعة وزاد من الإنارة الموجودة بالمسجد.

وفي عهد الملك سعود تم تجدي الفرش الخاص بالمسجد وأيضا عمل صيانة وتجديد للإنارة وتم توسعت المسجد، وفي عهد كلا من الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود والملك خالد تم تغير بناء المسجد بطرق البناء الحديثة حيث كان المسجد مبني بالطين اللبن والتبن الجاف والاسقف كانت مبنية من جزع النخل وأخشابها .







العصر الحديث:



أئمة الجامع:



موقع جامع الإمام تركي بن عبدالله:

