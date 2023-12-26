لا تفوتك في هذه الأجواء.. أفضل 8 منتزهات في الطائف

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تحتضن مدينة الطائف العديد من المنتزهات والأماكن الترفيهية الجميلة ويرجع ذلك بسبب التطوير الذي تم للطرق وكافة المناطق داخل المدينة والذي قامت به هيئة السياحة.

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وتتميز الطائف بالمناخ المعتدل بسبب انخفاض درجات الحرارة ووجود مساحات خلابة من الطبيعة التي يذهب لها عشاق الحياة البرية، وفي هذا التقرير نرصد لكم 8 من أهم منتزهات الطائف، كالتالي:





منتزه الجبل الأخضر

قرية الكر السياحية وتلفريك الطائف

منتزه الحدبان

منتزه الشفا بارك الطائف

منتزه الملك عبدالله بالطائف

منتزه سيسد الوطني

روابي لاند بارك

حديقة الحيوان بالطائف

يعد منتزه الجبل الأخضر واحد من أشهر الأماكن الخاصة بالعائلات الذي يحتوي على الخدمات الترفيهية الشاملة وسط المساحات الخضراء المذهلة الذي تضم العديد من الألعاب الترفيهية للأطفال وللكبار أيضاً كما إنه يحتوي على أماكن التسوق.تم إنشاء قرية الكر السياحية وتلفريك الطائف بواسطة شركة الطائف الخاصة بالتطوير والسياحة وأنشأت من أكبر المنتجعات المائية داخل مدينة الطائف بالإضافة إلى موقع المنتجع المتميز الذي يوجد بين طرق جبل كرا الملتوي وهذا الموقع من أهم مميزات المنتجع.كما يضم هذا المنتجع على العديد من الخدمات الترفيهية المميزة لدى الكثير مثل الألعاب المائية وتوافر حمامات السباحة والأماكن التجارية الخاصة بالتسوق والحدائق المفتوحة والمطاعم المتنوعة .منتزه الحدبان من أشهر منتزهات الطائف التي تمكنك من مشاهدة منحدرات الشفا للإستمتاع بالمناظر الطبيعية والهواء المنعش لذلك هو من أحد المنتزهات المشهورة داخل الطائف التي تضم الكثير من الزائرين العائلات والأصدقاء لما توفره من أنشطة مختلفة مثل الأماكن الخاصة بالتخييم والمنازل المظللة التي توفر المجالس العربية كما توفر العديد من الأنشطة الأخرى مثل.منتزه الشفا بارك من المنتزهات المميزة داخل مدينة الطائف وذلك لما يحتويه من مساحات خضراء واسعة بجانب السهول الطبيعية وتوافر مزرعة واسعة للخيول والإبل التي يسمح للركاب بالتدريب عليها، بالإضافة إلى توافر أشجار العرعر وأشجار التين الشوكي، وتوافر أماكن مخصصة لممارسة هواية التسلق على المنحدرات وأماكن خاصة لحفلات الشواء وأماكن خاصة للتخييم.يعتبر منتزه الملك عبدالله من أفضل المنتزهات داخل المملكة مثل منتزه الردف، كما إنه من المنتزهات الحديثة التي تم بناءها مؤخراً على مساحة كبيرة جداً تبلغ حوالي 150 ألف متر مربع حتى يضم الكثير من المساحات الخضراء ومناطق المخصصة للألعاب وأماكن البحيرات المائية لذلك يعتبر منتزه الملك عبدالله من أكثر الأماكن التي تستقبل زائرين طوال العام لكثرة الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المنتزه مثل:يعتبر منتزه سيسد الوطني من الأماكن الجبلية الغنية بالطبيعة بالأشجار الكثيرة والمساحات الخضراء الواسعة لذلك من المنتزهات البرية كما إنه يوفر أماكن مخصصة للشواء وتحضير المشروبات على الفحم، كما يحتوي المنتزه على العديد من الآثار مثل سد المياه الأثري الذي تم بنائه في عهد الصحابي معاوية بن أبي سفيان بجانب بعض السهول والينابيع.تعتبر روابي لاند بارك من أروع الأماكن في مدينة الطائف التي تمكن الزوار من قضاء وقت ممتع من اللعب والركض مع العائلة والاستمتاع بركوب الملاهي والاستمتاع بالعروض الغنائية المقامة في داخل المكان، بالإضافة إلى توافر العديد من المطاعم التي تقدم الوجبات الخفيفة المتنوعة.حدائق الحيوان من الأماكن التي تحظى بشهرة واسعة لما تحتويه من أنواع كثيرة من الحيوانات بالإضافة إلى ألعاب الملاهي والمساحات الخضراء التي تشغل مساحات واسعة والتي تمكن للزوار المشي بين أقفاص الحيوانات الكثيرة مثل أقفاص الدب والزرافات والأسود والأنواع المختلفة للطيور المتعددة، كما تتوفر العديد من الانشطة الأخرى التي يمكن القيام بها داخل الحديقة وهم الآتي:مزارع الورود في الطائفمن أكثر ما يميز مزارع الورد داخل مدينة الطائف إحتوائه على الكثير من أنواع الورود المختلفة وقد تصل أنواع الورود داخل المزرعة إلى 900 نوع مختلف من الورود مما يساعد قدرتها على توزيع هذه الأنواع إلى أكثر من خمسين مصنع عطور لإنتاج العطور المختلفة وماء الورد.