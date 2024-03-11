لايفوتك أجرها في رمضان أو غيره.. بشرى للمداومين على صلاة الفجر

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لصلاة الفجر أهمية عظيمة، وهي أول ما يؤديها المسلم من الصلوات الخمس المفروضة في اليوم، وذلك لكونها تأتي في وقت لزوم الراحة والنوم، ولأنها قد تبدو على بعض الناس أثقل من غيرها.

لذا فإن الحرص على أدائها في وقتها بالمسجد والاستجابة لنداء المؤذن "الصلاة خير من النوم"، يجعل لمن يؤديها بانتظام مكانة وفضلاً عظيمًا عند الله تبارك وتعالى، لأنه ترك راحته ابتغاء رضا الله، ونيل الأجر والمثوبة منه.





البراءة من النفاق



نور يوم القيامة



أهل الفجر في ذمة الله



صلاة الفجر وصلاة الصبح.. هل هناك فرق بينهما؟



وهي علامة على البراءة من النفاق: عن أَبِي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا"".وقال الإمام ابن حجر: "وإنما كانت العشاء والفجر أقثقل عليهم من غيرها لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوم.. ".ولذلك فإن المسلم المداوم على صلاة الفجر يوم القيامة يجد ثمرة ذلك، بنور يده يوم القيامة، جزاءً له على مشيه في الظلام إلى الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: "بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة".وقد جعل الله من يصلي الفجر في جماعة في ذمته لقوله صلى الله عليه وسلم "من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله" (يعني في حفظه وحمايته وعهده).ويقول الشيخ عبدالعزيز ابن باز، مفتي المملكة الراحل حول معنى ذلك: إن من صلى الفجر؛ فهو في ذمة الله.. يعني: فهو آمن، لا يجوز الاعتداء عليه، فمن اعتدى عليه؛ فهو معرض لغضب الله، ولدخول النار -نسأل الله العافية-.والمقصود: من هذا أن صلاة الفجر لها شأن عظيم، فمن حافظ عليها؛ حافظ على ما سواها؛ لأنها أثقل الصلاة على المنافقين مع صلاة العشاء، فالمحافظة عليها، والعناية بها دليل على قوة الإيمان، فصاحبها في ذمة الله، وفي أمان الله وعهد الله، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، ومن تعدى عليه؛ فالله -جل وعلا- سوف يطلبه بهذه الذمة التي خانها، ومن طلبه الله؛ أدركه الله، وأكبه في النار، نسأل الله العافية.لكن البعض قد يخلط بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، لكن الشيخ ابن باز يقول إنه لا فرق بينهما.وأضاف: "صلاة الفجر هي صلاة الصبح وهي ركعتان فريضة بإجماع المسلمين بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس ركعتان، والأفضل أن تؤدى بغلس قبل الإسفار الكامل، يؤديها الرجل في الجماعة إلا المريض الذي لا يستطيع يصليها في بيته والمرأة كذلك تصليها في البيت قبل الشمس ولا يجوز تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس، بل يجب أن تؤدى قبل طلوع الشمس والأفضل في أول الوقت، في وقت الغلس مع بيان الفجر واتضاح الفجر وانشقاقه، يقال لها: صلاة الفجر ويقال لها: صلاة الصبح".وتابع: "ويجب على المسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها في وقتها ولا يجوز تأخيرها إلى طلوع الشمس كما يفعل بعض الناس، يؤخرها حتى يقوم للعمل هذا منكر عظيم وهو كفر عند جمع من أهل العلم نسأل الله العافية، فالواجب الحذر وأن يحافظ عليها في وقتها الرجل والمرأة جميعًا.ويشرع أن يؤدي قبلها ركعتين سنة راتبة قبلها ركعتين سنة راتبة، كان النبي ﷺ يفعلها ويحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها : لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعهدًا منه على ركعتي الفجر وكان يقول ﷺ: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها.