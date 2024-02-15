كيف يمكن للوالدين مساعدة الأبناء في التغلب على ضغوط الاختبارات؟

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من الخطأ النظر إلى الاختبارات على أنها عملية تتعلق بالطلاب وحدهم؛ فالدور الذي تلعبه الأسرة في تهيئة الأجواء المناسبة للمذاكرة ومتابعة أبنائهم عن قرب، ومنحهم الثقة والدعم لا يقل أهمية.





دور الوالدين



جدول للمذاكرة



التشجيع والدعم



نظام غذائي صحي



مراقبة نوم طفلك



حفز طفلك على ممارسة الرياضة



فترات الراحة والترفيه



تقديم مكافآت مناسبة



بيئة مذاكرة جيدة



ساعد طفلك على التعامل مع التوتر



التركيز على الجهد وليس النتيجة



لا تقارن طفلك أبدًا بغيره



تعتبر الاختبارات فترة مرهقة لكل من الطلاب وأولياء الأمور. مهما كان انشغال الآباء، يجب عليهم أن يهتموا بشكل أكبر بحياة أبنائهم قبل وأثناء وقت الاختبارات، وفقًا وفقًا لموقع "parentcircle.com".فقد لا يكون جميع الآباء قادرين على لعب دور مهم في مساعدة أطفالهم في دراستهم، لكن تقديم الدعم لهم أمر لا يُقدر بثمن.تعرف على جداول الاختبارات (تاريخ ووقت كل اختبار) حتى تتمكن من مساعدة ابنك أو ابنتك على إعداد جدول للمذاكرة بشكل أفضل.علاوة على حصوله على كافة الأدوات المدرسية والمتطلبات الأخرى لكل اختبار.مع التأكد من وصوله إلى المدرسة قبل 15 دقيقة على الأقل من موعد الاختبار.للمساعدة في وضع خطة للمذاكرة ومعالجة المخاوف لدى طفلك، يمكنك الاستماع دون إصدار أحكام وتقديم التشجيع.أحد أشكال الدعم الرئيسة هو طرح الأسئلة لجعل الطفل يفكر في كيفية مذاكرته - وما يجده صعبًا - وكيف يخطط لمواصلة المذاكرة.تأكدي من أن طفلك يتناول طعامًا صحيًا ويفضل أن يكون مع العائلة حتى يحصل على استراحة من المذاكرة. توفير بالوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه.مع تجنب الأطعمة الغنية بالسكر والتي قد تعطي دفعة فورية من الطاقة ولكنها ستتسبب أيضًا في انخفاض مستويات السكر في الدم خلال وقت قصير.تجنبي الوجبات الثقيلة التي قد تجعل طفلك يشعر بالخمول والنعاس. الكثير من الكافيين يمكن أن يجعل الطفل مفرط النشاط، وسريع الانفعال، ومتقلب المزاج. في صباح يوم الاختبار، تعتبر وجبة الإفطار الغنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات مثالية لأنها ستحسن التركيز.تأكد من حصول طفلك على نوم جيد ليلاً. وعدم التشجيع على المذاكرة في وقت متأخر من الليل، وبشكل خاص في اليوم السابق للاختبار.الحصول على القدر الكافي من النوم سيحسن أداء طفلك في الاختبار. يجب أن ينام طفلك لمدة ست ساعات على الأقل في الليلة السابقة للاختبار، مما يساعده على تذكر المعلومات.تأكد من أن جدول المذاكرة يترك وقتًا لممارسة النشاط البدني، وهو وسيلة رائعة لتخفيف التوتر. والمشي السريع أيضًا يمكن أن يصفي الرأس والهواء النقي يصنع العجائب.ويساعد التواجد في الطبيعة على تخفيف التوتر أيضًا. وأظهرت دراسة أجريت عام 2008 بعنوان: "الفوائد المعرفية للتفاعل مع الطبيعة" أجراها بيرمان وآخرون ونشرت في مجلة علم النفس، أن الطبيعة يمكن أن تعزز الأداء المعرفي المحسن والرفاهية العامة.ولهذا السبب يشعر الطلاب الذين يأخذون استراحة من خلال التواصل مع الطبيعة بالانتعاش والأداء الأفضل عند العودة إلى المذاكرة.المذاكرة المستمرة ليست مستحيلة فحسب، بل إنها ليست فعالة أيضًا. فالساعات الطويلة من المذاكرة تجعل الأطفال يعانون من التعب وضعف التركيز.وينصح بأخذ فترة راحة قصيرة من 10 إلى 15 دقيقة كل ساعة، يمكن خلالها أن يتمدد الطفل ويتجول في المنزل ويتناول وجبة خفيفة. وتقلل فترات الراحة تقلل من التوتر، وتعزز الذاكرة، وتزيد من التركيز.حفز طفلك بوعده بنزهة أو الذهاب إلى المطعم المفضل بعد انتهاء الاختبارات. ومن المهم أن يطور طفلك دافعًا جوهريًا. وإحدى الطرق لمساعدته على القيام بذلك هي تشجيعه على التفكير في أهدافه في الحياة ومعرفة مدى ارتباط الدراسة والاختبارات بها.يجب أن تحتوي منطقة المذاكرة على كرسي مريح، وإضاءة كافية، والكتب والأدوات المكتبية اللازمة. مع ضمان تهيئة بيئة هادئة وخالية من التشتيت. ويجب ألا يشعر طفلك بالعزلة، بل يجب عليه الاستمرار في التفاعل مع الأصدقاء وأفراد الأسرة.ساعد طفلك على الابتعاد عن عوامل التشتيت الرقمية وإدارة استخدام الهاتف المحمول. وأثناء فترة الاختبارات، لا تدخل في صراع بشأن مشكلات بسيطة مثل ترتيب الغرفة.كوالد، عليك أن تعلم طفلك تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق. على الرغم من أن التوتر "الأمثل" جيد أثناء وقت الاختبار، لكن الضغط قد يصبح أكثر من اللازم بالنسبة لطفلك.من المهم أن تكون على دراية بالسلامة العقلية لطفلك. في حين أنه من المتوقع حدوث قدر من تقلب المزاج خلال الاختبارات.لكن إذا كان طفلك يعاني من اضطرابات في النوم، أو فقدان الشهية، أو يصرح بعبارات سلبية للغاية (مثل "أنا فاشل") فقد يكون من الأنسب استشارة أخصائي نفسي.على الآباء، أن يغرسوا في أبنائهم قيمة التعليم، وأن يؤكدوا لهم أن الجهد المبذول أهم من النتيجة. ومن المهم بنفس القدر تعديل توقعات الفرد وفقًا لكفاءات الطفل وقدراته.أخبر طفلك بأن الاختبارات لن تحدد قيمته الذاتية، وأن الحب والدعم غير المشروط هو أكبر هدية يمكنك تقديمها لهم في هذا الوقت العصيب. لا تتردد في مدح طفلك على جديته. والتذمر والضغط عليه أمر محظور، مع تجنب العبارات التي تجعل الاختبارات تبدو وكأنها مسألة حياة أو موت. أيضًا، لا تنقل ضغوطك إلى طفلك.