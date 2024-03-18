كيف يصوم رواد الفضاء شهر رمضان؟.. تجربة فريدة يرويها الأمير سلطان بن سلمان

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هل سـألت نفسك يومًا، كيف يصوم رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية التي تدور حول الأرض بسرعة 17 ألف ميل في الساعة (27 ألفًا و600 كيلومتر في الساعة)، الأمر الذي يعني رؤية رواد الفضاء لـ16 شروقًا وغروبًا للشمس كل يوم.

وبمعدل سرعة المحطة الدولية سيصلي رائد الفضاء على متن المحطة كل 90 دقيقة نحو خمس صلوات، أي ما يساوي 80 صلاة خلال يومنا على الأرض، وسيصوم نحو 45 دقيقة مقدار نهاره بالمحطة في الفضاء، ثم يفطر نحو 45 دقيقة مقدار الليل، وعلى مدار الـ24 ساعة بالمحطة الدولية نحو 30 مرة وذلك باعتبار أن كل 90 دقيقة يومًا كاملاً في المحطة الدولية.

وبحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الفضاء والأبحاث الأمريكية "ناسا"، فإن الزمن المقدر لصيام شهر رمضان في الفضاء يبلغ 45 ساعة فقط، أي ما يقارب يومين من الأيام على الأرض، وفقًا لوكالة "الأناضول".





الأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء مسلم



صيام اليوم الأول في الفضاء



أداء الصلاة في الفضاء



قراءة القرآن في الفضاء



فتاوى الصوم في الفضاء



ويعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم صعد إلى الفضاء عام 1985م.ويتذكر الأمير سلطان كيف أنه صام رمضان وصلى في الفضاء، أثناء وجوده على متن مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري كأخصائي في الحمولة.وأمضى سبعة أيام في الفضاء كأحد أفراد الطاقم الدولي المكون من سبعة أفراد، ومن بينهم رواد فضاء أمريكيون وفرنسيون.وقال الأمير سلطان، مسجلاً تجربته في كتاب بعد 35 عامًا، إن المكوك أُطلق في 17 يونيو 1985م، وهو اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان أيضًا.وعلى الرغم من أن مفتي المملكة الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز كان قد أفتى له بجواز الإفطار خلال رحلته الفضائية، لكنه فضّل الصيام، خصوصًا وأنه كان محافظًا على الصيام أثناء فترة التدريب والإعداد للرحلة في مركز التدريب بمركز جونسون بمدينة هيوستن، والتي تزامنت مع شهر رمضان.كما أن وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" أبلغته خلال فترة التدريب، أنها ستراقبه صحيًا وزميله الرائد الاحتياطي عبدالمحسن البسام خلال الأسبوع الأول من التدريب في رمضان، ولو ظهر عليهما أعراض تدهور صحي فلا بد من توقفهما عن الصيام، لكن مرّت الفترة دون مشاكل، ومن ثم سمح له بالصيام في الفضاء.وذكر أنه كان سعيدًا لتوفيق الله له ولزميله الاحتياطي بصيام الشهر كاملاً دون معاناة أو إصابتهما بتوعك صحي، وأشار إلى أنهما كانا أحيانًا يستيقظان بعد الفجر من كثرة الإرهاق، ومن ثم لا يتمكنان من تناول طعام السحور، ويكملان صيامهما، كما كانا حريصين على أداء الصلوات وتلاوة القرآن طيلة الشهر.وفيما يتعلق بصيام اليوم الأول في رحلة ديسكفري التي كانت تسبح في الفضاء على ارتفاع 387 كيلومترا (241 ميلاً) فوق سطح الأرض، قال الأمير سلطان إنه شعر بالتعب، فقط بسبب قلة النوم، لأنه "في ظل ظروف انعدام الجاذبية، من الصعب الحصول على نوم كامل طبيعي".وكان صيامه في الفضاء حسب تقويم ولاية فلوريدا التي انطلق منها المكوك، وقال إنه على الرغم من شعوره بالجفاف وفقدان السوائل، فقد أكمل يومه وتناول الدجاج الصيني في الإفطار.لكن التحدي الحقيقي كان يتمثل في أداء الصلاة في المكوك الذي كان يسبح في الفضاء على ارتفاع 387 كم فوق سطح الأرض.وقال الأمير سلطان في كتابه الذي يحمل عنوان "سبعة أيام في الفضاء": "كان عليك تثبيت قدميك داخل مثبت خاص داخل المكوك حتى لا يسبح في الفضاء بسبب انعدام الجاذبية".ويتذكر: "كان السجود مستحيلاً، ولم يكن ممكنًا إلا جزئيًا. كما أن السجود في هذه الأجواء يسبب الدوخة".وأوضح الأمير سلطان أنه قبل أن يتوجه للمكوك، وضع مصحفًا صغيرًا في جيب ساق البنطلون ليسهل عليه إخراجه وقتما أراد.وقال إن الله وفقه لختم القرآن خلال 5 أيام فقط من الرحلة، حيث كان يستغل أوقات الفراغ بعد الانتهاء من المهام اليومية مثل التجارب العلمية والتصوير ومتابعة إطلاق القمر العربي "عربسات"، وساعات النوم حيث كان يكفيه 6 ساعات بدلاً من 8 ساعات وفقا لجدول "ناسا".وعبر عن سعادته بكونه أول رائد فضاء مسلم وعربي، وقال إن الطاقم الذي كان من المفترض أن ينام، قرر البقاء معه وقت الإفطار.وقال: "دعوت الله أن يوفقنا جميعًا في هذه المهمة الصعبة للفضاء والمحفوفة بالمخاطر والمجهول والمفاجآت، وأن أكون عند حسن ظن كل من وضع ثقته في للقيام بهذه المهمة".ووصف مشاعره بعد أن أدى صلاة الفجر، بقوله: إنه كان مفعمًا بالتفاؤل، والشعور بالسكينة والطمأنينة.وتذكر الأمير سلطان أنه بكى تأثرًا عندما أخبر والده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال مهاتفته له في الفضاء، معبرًا بكلمات مؤثرة عن سعادته بختمه للقرآن، كما كان يصطحب معه أشرطة مسجلة للقرآن الكريم يستمع إليها قبل النوم لينعم بالراحة والطمأنينة، وأنه كان وهو يقرأ الآيات يستوقفه الكثير منها مما تتحدث عن عظمة الخالق وسر الخلق والكون، فكان ينظر حينها من نافذة المكوك ليتأمل عظمة الخالق في كونه الفسيح.في عام 2007، اجتمع العلماء المسلمون في ماليزيا من أجل إصدار كتيب إرشادات لرواد الفضاء المسلمين بعد انطلاق رائد الفضاء الماليزي شيخ مظفر للفضاء، خصوصًا أن رحلته تزامنت مع شهر رمضان الكريم.وعلى الرغم من أن "مظفر" قرر استخدام رخصة السفر، فإن العلماء توصلوا لحلول عدة بينها جواز الإمساك عن الطعام مع موعد أذان الفجر في مكة، أو الصيام طبقًا لمواقيت جرينتش، أو الصوم طبقًا لأقرب موعد من الأرض، إضافة إلى اعتبار الرائد في حالة سفر وجواز استخدامه رخصة للفطر.