كيف يصوم المسلمون في الدول التي لا تغيب عنها الشمس؟

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بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في معظم المناطق الشمالية من العالم، تبدو الحياة فيها مختلفة إلى حد كبير عن الحياة في المناطق الأخرى من المعمورة، فقد لا تغرب الشمس فيها لمدة 60 يومًا.





الصيام في المناطق الشمالية من العالم



الصوم وفقًا لتقويم مكة المكرمة



أطول ساعات الصيام في رمضان 1445هـ



أقصر ساعات الصيام في رمضان 1445هـ



ويمكن أن يعيش المسلمون 24 ساعة من النهار أو الليل حسب فصول السنة، وحيث يبلغ أقصر يوم في السنة حوالي 12 ساعة. لذا فإن التساؤل دائمًا يبرز حول طبيعة الصيام في هذه المناطق من العالم.وتشمل قائمة الدول كندا وجرينلاند وأيسلندا وفنلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة.وأحد هذه الأماكن هو كيرونا في السويد، على بعد 768 ميلاً شمال العاصمة ستوكهولم.وقال المتحدث باسم الجمعية الإسلامية، محمود الخلفي: "هناك أسئلة كثيرة حول هذا الأمر كل يوم. المسلمون من جميع أنحاء السويد يتصلون بنا، ويمكننا مساعدتهم في ذلك. لقد نظر الخبراء في هذه القضية واستقروا على طريقة لحلها".وتقوم الجمعية بإرشاد المسلمين الذين يواجهون مشاكل إلى التوجيهات الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي يعرض ما يمكن للناس إجراؤه خلال شهر رمضان.وتابع خليف: "يتم ضبط الصيام على الوقت الذي كان فيه آخر غسق وفجر في المنطقة. لذلك في كيرونا على سبيل المثال، تم تعديل الصيام حتى أواخر مارس. حوالي العشرين من ذلك الشهر".وأضاف، وفقًا لما نقلته صحيفة "إكسبريس" في وقت سابق: "بالنسبة للمسلمين في كيرونا، فإن هذا يعني أن وقت الصيام يعادل الوقت الموجود في ستوكهولم. لكن هذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلاً".وأوضح: "يمكن للمسلمين في كيرونا أن يصوموا كما لو كانوا يعيشون في وسط السويد، حول ستوكهولم أو أوريبرو. إنه يوم طويل جدًا على أية حال: يستمر الصيام حوالي 18 ساعة. لكن يمكن للمرء أن يتأقلم".لكن البعض يصوم، وفقًا للتقويم الزمني لمكة المكرمة، بينما يقرر آخرون مراقبة حركات الشمس إلى أقصى الحدود – وهو ما ينتهي بهم إلى الصيام لمدة 23 ساعة في اليوم.وأصدر المركز الإسلامي في شمال النرويج فتوى تمنح المسلمين المحليين خيار متابعة ساعات الصيام وفقًا لتقويم مكة المكرمة عندما تتجاوز عدد ساعات الصيام في اليوم 20 ساعة.في حين أفتى مجلس هيئة كبار العلماء فى المملكة فى بيان أصدره بتاريخ 21 مارس 1978، بأن "من كان يقيم فى بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جدًا فى الصيف، ويقصر فى الشتاء، وجب عليه أن يصلى الصلوات فى أوقاتها المعروفة شرعًا".وأضاف أن على المسلمين فى الدول التى لا تغيب عنها الشمس مطلقًا أن "يحددوا أوقات صلاتهم معتمدين فى ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية فى كل أربع وعشرين ساعة، وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم ويحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار فى كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه فى أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربعًا وعشرين ساعة".نوك، جرينلاند – 17:26 ساعةريكيافيك، آيسلندا – 17:25 ساعةهلسنكي، فنلندا – 17:09 ساعةجلاسكو، أسكتلندا – 16:00 ساعةلندن، بريطانيا – 15:36 ساعةنور سلطان، كازاخستان – 15:33 ساعةزيورخ، سويسرا – 15:07 ساعةسراييفو، البوسنة والهرسك – 14:52 ساعةأنقرة، تركيا – 14:43 ساعةروما، إيطاليا – 14:42 ساعةأوتاوا، كندا – 14:39 ساعةمدريد، إسبانيا – 14:37 ساعةباريس، فرنسا – 14:33 ساعةبورتو مونت، تشيلي – 12:44 ساعةكرايست تشيرش، نيوزيلندا – 12:46 ساعةنيروبي، كينيا – 13:15 ساعةجاكرتا، إندونيسيا – 13:17 ساعةكمبالا، أوغندا – 13:17 ساعةكوالالمبور، ماليزيا – 13:18 ساعةماليه، جزر المالديف – 13:21 ساعةبندر سري بيجاوان، بروناي – 13:22 ساعةنجامينا، تشاد – 13:31 ساعةباماكو، مالي – 13:32 ساعة