كيف تعزز الثقة بنفسك أثناء العمل؟.. نصائح لا تفوتك

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اتخاذ وضعية القوة



الأقل هو الأكثر



طرح أسئلة أقل



التوقف عن الاعتذار



محاكاة شخصية ملهمة لك



ارتداء الألوان المناسبة



ابدأ اليوم بشكل صحيح



على الرغم من أن البعض قد يمتلك المهارات الوظيفية المناسبة، لكن هناك شرط ضروري، إذ ينبغي أن يكون هناك قدر كبير من الثقة في النفس، لتحقيق النجاح المأمول، والوصول إلى الأهداف التي يضعها كل شخص لنفسه.وأبرزت صحيفة "ذا صن"، مجموعة من الطرق التي تساعد على تحقيق هذا، على النحو التالي:عند تقديم عرض يتعلق بعملك، أو التحدث مع زميل عن العمل، يجب عليك استخدام وضعية القوة.تقول الدكتورة فيليسيتي بيكر، عالمة النفس السريري: "إن وضعية القوة تتضمن اتخاذ وضعية قوية منتصبة، مع ترك الساقين متباعدتين قليلاً، والذراعين مفتوحتين".وأضافت: "غالبًا ما يُنظر إلى وضعية الجسم هذه على أنها وقفة ذكورية، ولكنها في الواقع ترفع مستويات هرمون التستوستيرون في الدم، مما يؤدي إلى تعزيز الثقة".وكشفت الأبحاث أن الطريقة التي نقف بها أو نجلس بها يمكن أن تؤثر على مدى شعورنا بالثقة.وأوضحت الدكتور بيكر، قائلة: "أولئك الذين يتمتعون بالقوسلطة قبل اجتماع مليء بالتحديات كانوا أكثر عرضة للتعامل بفعالية".قد تجد نفسك تشعر بالتوتر أثناء الاجتماع وتتحدث بوتيرة مضاعفة، لكن لكي يتم الاستماع إلينا واحترامنا، نحتاج إلى أن نكون منضبطين في كيفية تواصلنا في العمل.وقال الدكتور جو بيركنز، عالم النفس: "الأقل هو الأكثر، لذا تجنب المساهمة من أجل المساهمة فقط"، موضحًا: "بدلاً من ذلك، انتظر وتحدث عندما يكون لديك شيء قيم لتضيفه".وتابع: "توقف مؤقتًا قبل التحدث حتى تتمكن من صياغة استجابة عالية التأثير. قم بإعداد بعض العبارات إذا كنت بحاجة إلى كسب الوقت للتفكير في قضايا أكبر، مثل: "هذا السؤال يستحق من المزيد من الاهتمام. سأعود إليك بحلول الساعة الخامسة مساءً مع توصياتي".ومن الجيد أيضًا أن تكون على دراية بنبرة صوتك وسرعتك وحجم صوتك ولغة جسدك.يقول الدكتور بيركنز: "إن الصوت الهادئ والمنخفض الذي يقول بنبرة استجواب حازمة، وليس غنائية، هو أكثر ثقة".تجنب الاستخدام المستمر للأسئلة، وقم بالإدلاء ببيانات تصريحية بدلاً من ذلك.يقول جوستين جاسباروفيتش، خبير علم النفس السلوكي: "تحدث إلى صناع القرار كأقران، وليس كسلطات نهائية".وأضاف: "على سبيل المثال، قل: "دعونا نحدد اجتماعات التخطيط الأسبوعية للمضي قدمًا،" بدلًا من: "هل تعتقد أنه من الممكن عقد اجتماعات أسبوعية، ربما؟".كم مرة وجدت نفسك تقول آسف دون داعٍ، مثلاً لإبداء رأيك أو لمجرد أخذ مساحة؟، إنها عادة غير واعية، بسبب الميل إلى إرضاء الناس أو تدني احترام الذات أو ببساطة محاولة منع الصراع بين الآخرين.تقول الدكتورة بيركينز: "الاعتذار دون سبب محدد يمكن أن يكون سلوكًا اجتماعيًا ويبدأ في سن مبكرة، حيث يتم تشجيع الفتيات على أن يصبحن متناغمات ومتعاونات ومربيات، بالإضافة إلى أنهن مهذبات وذوات أخلاق جيدة- ومن ثم يتعلمن أن يكن أقل حزمًا".ومع ذلك، فإنها تحذر من أن هذا السلوك "يمكن أن يضع خبرتنا ومعرفتنا وقدراتنا وثقتنا موضع شك، مما يقوض سلطتنا في عيون الآخرين".بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقلل ذلك من تأثير الاعتذار في المستقبل، إذا تم الاعتذار كثيرًا أو بشكل غير صادق أو بدون أساس مناسب.لتعزيز ثقتك بنفسك، قد يكون من المفيد محاكاة شخص تحبه أو ملهمًا لك.توصي الدكتور بيركنز: "حاول أن تستعير تقنيات وأسلوب ولغة من أشخاص آخرين يمكنك تشكيلها في أسلوبك الشخصي الأصيل. فكر في الشخص الذي يعجبك ولماذا - قد يكون صديقًا واثقًا بشكل خاص".وتابعت: "اسأل نفسك ما الذي يفعلونه والذي يعتبر مثيرًا للإعجاب أو مقنعًا".يمكن أن تنقل ألوان ملابسك حالة مزاجية أو نغمة أو صورة، حتى لو لم تدرك ذلك.تقول الدكتورة بيركنز: "يميل اللون الأحمر إلى الارتباط بالثقة والقوة والعاطفة، مما يجعله لا يُنسى. الألوان الداكنة، مثل الأزرق الداكن والرمادي والأسود يمكن أن تنقل الرقي والاحترافية والاستقرار والثقة".وأوضحت: "وفي الوقت نفسه، يمكن أن يعطي اللون الأبيض انطباعًا بشخصية نظيفة وفعالة ومهندمة".بالإضافة إلى اللون، ضع في اعتبارك مظهرك العام ، وتأكد من أنه يعكس الصورة التي تريد تشكيلها، اعتمادًا على الجمهور والموقف.يمكن لبداية اليوم الإيجابية في الصباح أن تحدث فرقًا كبيرًا في كيفية سير يوم عملك.حافظ على روتين نوم جيد للمساعدة على الاستيقاظ في الوقت المحدد، حتى لا تبدأ يومك متسرعًا.تقول الدكتورة بيكر: "أثناء تنقلاتك، قم بتدوين ثلاثة أشياء في حياتك تشعر بالامتنان لها لتعزيز المشاعر الإيجابية".وبينت أن "الوصول إلى العمل بوعي - السماح لنفسك بالكثير من الوقت في تنقلاتك، لإلقاء التحية على زملائك والاستقرار قبل بدء العمل - أمر مهم للحفاظ على عقل هادئ وسيقلل من احتمالات التوتر".علاوة على ذلك: "ستشعر أيضًا بأنك أكثر مسؤولية عن مهام اليوم، مما يمنع ضغط المطالب من رفع مستويات التوتر لديك"، وفق قولها.