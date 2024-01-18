كيف تطور من نفسك شخصيًا ومهنيًا في 9 خطوات؟

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ترغب في تحسين نفسك، لكن تجد صعوبة في معرفة أين - أو حتى كيف – تبدأ؟، يمكن أن يؤثر تحديد الأولويات على حياتك، ويساعدك بخاصة على تحمل المزيد من المسؤولية والانطلاق في مسيرتك المهنية. اضافة اعلان

وناقش موقع indeed.com، فوائد تطوير الذات من خلال تسعة طرق فعالة يمكن من خلالها تحسين نفسك على المستويين الشخصي والمهني.





أهمية تطوير الذات



كيف تستمر في تطوير نفسك؟



1. اقرأ كثيرًا



2. ممارسة هواية جديدة



3. حضور الدورات التدريبية



4. تحديد المهارات المطلوبة



5. وضع جدول زمني جديد



6. ممارسة التمارين الرياضية



7. حدد أهدافًا كبيرة



8. طور عقليتك



9. ابحث عن ملهم



يمكن أن يساعدك ذلك على تطوير حياتك المهنية وتحقيق أهدافك فيها. على سبيل المثال، يمكنك الحصول على دورة تدريبية للحصول على شهادة في مجال عملك لزيادة فرصك في الترقية. ويمكنك أيضًا اكتساب مهارات خارج البيئات التعليمية والمهنية التقليدية.اتبع هذه الخطوات لتطوير ذاتك مهنيًا:القراءة بانتظام هي إحدى أسهل الطرق وأكثرها فعالية للتعلم. من خلالها، يمكنك الحصول على مزيد من المعرفة في مجال عملك وتطوير رؤية استراتيجية تساعدك على التقدم في حياتك المهنية.حاول البحث عن مصادر جديدة من شأنها توسيع خبرتك. ابحث عن أفكار من بلدان وثقافات مختلفة، أو اقرأ وجهات نظر بديلة. فكر في تحدي نفسك لتعلم لغة جديدة.على سبيل المثال، يمكنك إنشاء قائمة بأهم الكتب والمدونات والمنشورات في مجال عملك، وتخصيص وقت للقراءة يوميًا.قد تكون التزامات العمل والأسرة هي أهم أولوياتك، لكن وجود هواية أو اثنتين أمر ضروري لتحقيق التوازن بين العمل والحياة.يمكن أن تساعدك الرياضة والحرف والأنشطة الأخرى على أخذ استراحة من مسؤولياتك المعتادة، كما أنها تشجعك على التعلم والتطور خارج العمل.يمكنك ممارسة الرياضة، أو إتقان حرفة جديدة، أو التخطيط لقضاء عطلات قصيرة كل أسبوع.عندما تشارك في دورة تدريبية ترعاها الشركة، يمكنك اكتساب المهارات الصعبة بمساعدة الخبراء.يمكنك البدء بالتسجيل في دورة تدريبية لمرة واحدة بعد العمل. بعد الانتهاء، فكر في التسجيل في ورشة عمل متعددة الجلسات أو فصل دراسي أطول. اختر الموضوع بعناية من خلال تحديد الأهداف التي تريد تحقيقها.إذا كنت تركز على تطوير حياتك المهنية، فإن تحديد المهارات المحددة التي تحتاجها للترقي يمكن أن يساعدك على تطويرك ذاتك. بالإضافة إلى القدرات القياسية، انتبه إلى المهارات الناشئة التي يمكن أن تساعدك في اكتساب ميزة تنافسية.حاول القراءة للتعرف على المهارات الأكثر طلبًا في مجال عملك. فكر في الاشتراك في دورة تدريبية لإتقان هذه المهارات حتى تتمكن من وضع نفسك في قمة مجالك.اعتماد جدول زمني جديد يمكن أن يساعدك على كيفية الاستفادة من وقتك، وإعادة التفكير في الطريقة التي تقضي بها يومك وتحديد ساعاتك الأكثر إنتاجية، بما يتيح أمامك طرقًا جديدة لتحقيق أقصى قدر من الوقت المتاح لديك.على سبيل المثال، حاول الاستيقاظ مبكرًا بساعة لمدة أسبوع كامل لتخصيص وقت لنفسك للتعلم والتطوير. يمكنك أيضًا أن تسمح لنفسك بساعة قبل النوم للقراءة أو تخصيص ساعة في منتصف اليوم لممارسة هواية جديدة.يمكن أن تؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تحسين صحتك وزيادة متوسط العمر والإسهام في تحسين نوعية الحياة في العمل وخارجه. يمكن أن يؤدي المداومة على ممارسة التمارين إلى تصفية ذهنك ومساعدتك على الاسترخاء، مما قد يؤدي إلى تحسين إنتاجيتك.فكر في الالتزام بممارسة التمارين الرياضية لبضع ساعات أسبوعيًا لمدة شهر كامل. اختر رياضة أو نوع التمرين الذي تفضله، بالاشتراك مع أحد الأصدقاء في صالة الألعاب الرياضي.ابتهج في كل مرة تمارس فيها التمرين. إذا فاتتك إحدى الجلسات، حاول العودة في أسرع وقت ممكن لتطوير عادة صحية جديدة.في يوم عادي، قد يكون لديك سلسلة من الأهداف الصغيرة التي يتعين عليك تحقيقها، بدءًا من الوصول إلى العمل في الوقت المحدد وإنهاء المشروع وحتى تناول العشاء مع عائلتك وإيجاد الوقت للاسترخاء معًا.قد يكون لديك أيضًا أهداف طويلة المدى مثل الادخار لدفع دفعة أولى لشراء منزل أو أخذ إجازة في الصيف المقبل. لتطوير نفسك، اجعل نقطة تفكيرك أكبر.على سبيل المثال، فكر في ما تريد تحقيقه في السنوات الخمس المقبلة، مثل الانتقال إلى مهنة أكثر جدوى أو إطلاق شركة خاصة بك. ثم قم بوضع أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتنفيذ وواقعية لوضع خطة لتحقيق هذه الأهداف.عندما تطور طريقة تفكيرك، قد تدرك أن لديك سيطرة أكبر على ظروفك مما كنت تعتقد سابقًا.إن معرفة ما يمكنك وما لا يمكنك التحكم فيه يمكن أن يساعدك على تطوير حياتك.يمكن أن يكون السعي لتحسين الذات أكثر فائدة عندما يكون لديك دليل لقيادة الطريق، سواء كنت بحاجة إلى الإلهام المهني أو مساعدة الخبراء، فإن البحث عن ملهم يمكن أن يساعدك في تحقيق أكبر أهدافك.للعثور على ملهم، فكر في الشخص الذي يعجبك أو من تريد أن تكون بعد 10 سنوات. ابحث عن محترف يتمتع بمهارات قيادية ممتازة وخبرة واسعة في مجال عملك. فكر في ملهم يمكنه أن يقدم لك الرؤية التي تحتاجها لتحقيق أهدافك.