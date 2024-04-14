كيف تحمي نفسك أثناء وقوع الزلازل؟.. إليك أفضل طرق الوقاية

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يبدي كثير من الناس اهتمامًا بكيفية الحفاظ على أنفسهم حال وقوع زلزال مفاجئ، لكن الغالبية لا تعرف كيف تتصرف على النحو الصحيح، وفق ما ينصح الخبراء.

وتشتد خطورة الزلازل في حال كانت أقوى من المعتاد، أو مداها الزمني أطول، مما يجعل من الضروري الوقوف على الطرق الوقائية للحماية من الزلزال.





نصائح عامة للسلامة أثناء الزلازل



انزل على يديك وركبتيك

وإليك بعض النصائح العامة للسلامة في حال حدوث زلازل مستقبلية، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت".

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، فإنه في حال وقوع زلزال، فمن الأفضل أن تنزل على يديك وركبتيك قبل أن يتسبب الاهتزاز في سقوطك أرضًا.

وفي تلك الحالة سيكون بإمكانك الزحف على الأرض للوصول إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. إذا لم تكن قادرًا على النزول على الأرض، فمن المستحسن الجلوس أو البقاء جالسًا لتقليل احتمالية السقوط.





اجلس تحت طاولة أو مكتب



احمِ نفسك بكتاب



تجنب تغيير موقعك أكثر من اللازم



قف في منطقة مفتوحة



الابتعاد عن الزجاج أو أي شيء غير مثبت على الحائط



لا تختبئ تحت مدخل المنزل



كما ينصح بالجلوس تحت طاولة أو مكتب قوي، مع التأكد من تغطية رأسك ورقبتك من أي حطام متساقط."إذا لم يكن هناك مأوى قريب، انزل بالقرب من جدار داخلي أو بجوار الأثاث المنخفض الذي لن يسقط عليك، وقم بتغطية رأسك ورقبتك بذراعيك ويديك"، كما ينصح موقع مركز السيطرة على الأمراض.وهناك طريقة أخرى تتمثل في تغطية نفسك بكتاب كبير أو وسادة أو حتى ذراعيك.وعليك أن تتمسك بكل ما يحميك حتى يتوقف الزلزال، وهذا يعني أيضًا الاستعداد لتحرك المكتب أو الطاولة والتصرف حيال ذلك إذا لزم الأمر.وهناك نصيحة عامة أخرى تتمثل في تجنب تغيير موقعك أكثر من اللازم.إذا كنت بالخارج، يجب عليك البقاء بالخارج والانتقال فقط إلى منطقة مفتوحة خالية من الأشجار وأعمدة الهاتف والمباني. وبمجرد أن تصبح في العراء، انزل إلى الأسفل وابق في مكانك حتى يتوقف الزلزال.وإذا كنت بالداخل، يجب عليك الابتعاد عن الزجاج أو أي شيء غير مثبت على الحائط، والذي يمكن أن يتساقط مثل الطوب من المواقد والمداخن، وتركيبات الإضاءة، والمعلقات الجدارية، والأرفف العالية، والخزائن ذات الأبواب.النصيحة الشائعة التي ربما تكون سمعت بها في وقت ما هي الاختباء تحت مدخل المنزل.ومع ذلك، لا ينصح مركز السيطرة على الأمراض بذلك، لأنه في المنازل والمباني الحديثة، لا تكون المداخل أقوى جزء في المنزل، ولا تحمي من المصدر المحتمل للإصابة – الأجسام المتساقطة أو المتطايرة.ويقول مركز السيطرة على الأمراض، إن معظم الإصابات والوفيات المرتبطة بالزلزال تنجم عن سقوط الأجسام أو تطايرها (مثل أجهزة التلفزيون أو المصابيح أو الزجاج أو خزائن الكتب)، أو عن طريق الارتطام بالأرض.