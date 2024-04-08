كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس اليوم.. المكان وكيفية مشاهدته وتجنب مخاطره

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يتابع سكان أمريكا الشمالية، الكسوف الكلي للشمس الذي يمتد عبر القارة بأسرها مرورًا بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وسيشاهد ملايين الأشخاص على طول الخط الأوسط للمسار كسوفًا يستمر ما بين 3 دقائق ونصف إلى 4 دقائق، وفقًا لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وهذه الظاهرة الاستثنائية لن يشهدها سكان تلك المناطق حتى أغسطس 2044، علمًا بأن "الكسوف الأمريكي الكبير" حدث في عام 2017، ولن يظهر الكسوف الحلقي عبر هذا الجزء من العالم مرة أخرى حتى عام 2046.

وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول كسوف الشمس، وفق ما أوردت شبكة (CNN) الأمريكية:





ما هو كسوف الشمس الكلي؟



أين يمكن رؤية الكسوف؟



كيف يمكن مشاهدة الكسوف بأمان؟



ماذا يمكننا أن نتعلم من الكسوف؟



يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، فيحجب الشمس تمامًا.غير أنه لن يكون بإمكان الجميع متابعة كسوف الشمس الكلي، إذ سيرى السكان خارج المسار الكسوف الجزئي للشمس، حيث يحجب القمر جزءًا فقط من وجه الشمس.وأثناء الكسوف الكلي للشمس، ستظلم السماء كما هو الحال عند الفجر أو الغسق.ويبدأ ذلك بكسوف جزئي يبدو فيه أن القمر يأخذ "قضمة" من الشمس، مما يجعل الشمس تشبه الهلال. واعتمادًا على الموقع، يمكن أن يستمر الكسوف الجزئي ما بين 70 إلى 80 دقيقة، وفقًا لوكالة ( ناسا).وفي مرحلة تالية، تعرف باسم "خرزات بيلي"، تشرق نقاط ضوء من الشمس حول حواف القمر بسبب تضاريس القمر غير المنتظمة، مما ينتج حبات صغيرة من الضوء.ومع اقتراب الاكتمال، ستختفي "خرزات بيلي" بسرعة حتى تبقى نقطة ضوء واحدة، تشبه خاتم الماس العملاق اللامع، والذي سيختفي عند حدوث الكسوف الكلي، ولن يكون هناك أي علامة على وجود ضوء الشمس المباشر.وفي تلك الأثناء، يمكن بوضوح رؤية النجوم الساطعة أو الكواكب مثل كوكب الزهرة، وستنخفض درجة حرارة الهواء مع اختفاء الشمس، فيما سينجم عن الظلام المفاجئ حالة من الهدوء تنعم بها الحيوانات.وقد يتوهج الغلاف الجوي للشمس، أو جزء من الغلاف الجوي للشمس، في دائرة وردية رقيقة حول القمر أثناء الكسوف الكلي، بينما سيظهر الغلاف الجوي الخارجي الحار للشمس، أو الإكليل، كضوء أبيض.ومع استمرار القمر في رحلته الاستثنائية، سيظهر الخاتم الماسي وخرز بيلي والكسوف الجزئي للشمس على الجانب المقابل للقمر حتى تعاود الشمس الظهور بشكل كامل.يمكن رؤية الكسوف الكلي للشمس في أجزاء من المكسيك وكندا وأكثر من 10 ولايات أمريكية، بينما من المتوقع أن يظهر كسوف جزئي للشمس على شكل هلال في 49 ولاية إذا سمحت الأحوال الجوية.وسيظهر الكسوف لأول مرة فوق جنوب المحيط الهادئ، ثم يبدأ رحلته عبر أمريكا الشمالية. ويعد ساحل المحيط الهادئ في المكسيك هو أول نقطة اكتمال على المسار، وذلك في غضون الساعة 11:07 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ (2:07 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة).ويستمر مسار الكسوف عبر تكساس وأوكلاهوما وأركنساس وميسوري وإلينوي وكنتاكي وإنديانا وأوهايو وبنسلفانيا ونيويورك وفيرمونت ونيو هامبشاير وماين.بعد ذلك، سيعبر كندا في جنوب أونتاريو وكيبيك ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد ونوفا سكوتيا، وينتهي عند ساحل نيوفاوندلاند الأطلسي عند الساعة 5:16 مساءً (3:46 مساءً بالتوقيت الشرقي).الوقت الوحيد الآمن لرؤية الشمس دون حماية العين هو أثناء "الكسوف الكلي" للشمس، أو اللحظات القصيرة التي يحجب فيها القمر ضوء الشمس تمامًا ولا يكون ضوء الشمس مرئيًا، وفقًا لوكالة (ناسا).وعند مشاهدة المراحل الجزئية لكسوف الشمس مباشرة، والذي يحدث قبل وبعد الكسوف الكلي، يجب النظر من خلال نظارات رؤية شمسية آمنة (نظارات الكسوف) أو جهاز عرض، مع ضرورة أن يتوافق مع المعيار الدولي ISO 12312-2.ويحذر النظر من خلال النظارات الشمسية العادية، لأنه مهما كانت داكنة، فإنها ليست آمنة لمشاهدة الشمس.وينصح دائمًا بفحص نظارات الكسوف أو جهاز العرض قبل الاستخدام؛ وفي حالة تمزقه أو خدشه أو تلفه، تخلص منه. فيما يجب أن يخضع الأطفال للمراقبة عند استخدام أجهزة العرض الشمسية.كما لا ينصح بالنظر إلى الشمس من خلال عدسة الكاميرا أو التلسكوب أو المنظار أو أي جهاز بصري آخر أثناء ارتداء نظارات الكسوف أو استخدام عارض شمسي محمول، فالأشعة الشمسية المركزة سوف تحترق عبر المرشح وتتسبب في إصابة خطيرة للعين.ويمكن أن يؤدي التحديق المباشر في الشمس إلى العمى أو ضعف الرؤية.وخلال كسوف الشمس الكلي لعام 2017، أصيبت فتاة باعتلال الشبكية الشمسي، وهو تلف في الشبكية نتيجة التعرض للإشعاع الشمسي، في كلتا العينين بعد مشاهدة الكسوف بما يعتقد الأطباء باستخدام نظارات لا تتوافق مع معايير السلامة.يتيح الكسوف للعلماء الفرصة لدراسة الشمس وكيفية تفاعلها مع الأرض بطرق فريدة، وقد اختارت (ناسا) العديد من المشاريع لتمويلها خلال الكسوف الكلي للشمس.وقالت كيلي كوريك، عالمة البرامج في وكالة ناسا، في بيان: "لطالما استخدم العلماء كسوف الشمس لتحقيق اكتشافات علمية. لقد ساعدتنا في الكشف الأول عن الهيليوم، وأعطتنا أدلة على نظرية النسبية العامة، وسمحت لنا بفهم تأثير الشمس على الغلاف الجوي العلوي للأرض بشكل أفضل".وسيعتمد أحد المشاريع على طائرات أبحاث تابعة لوكالة (ناسا) على ارتفاعات عالية لالتقاط صور للكسوف من ارتفاع 50 ألف قدم (15240 مترًا) فوق سطح الأرض لإظهار تفاصيل غير مرئية سابقًا. ويمكن أن تساعد الصور العلماء أيضًا في البحث عن الكويكبات التي تدور بالقرب من الشمس.وسيحاول مشغلو الراديو الهواة إجراء تجربة لمعرفة كيف تغير هذه الظواهر طريقة انتقال موجات الراديو. وسوف يقوم المشغلون في مواقع مختلفة بتسجيل قوة إشاراتهم وإلى أي مدى تذهب.ويهتم العلماء بالأمر، لأن الشمس تؤثر بشكل مباشر على الغلاف الجوي العلوي للأرض، أو الغلاف الأيوني، مما يسمح للاتصالات الراديوية بالسفر لمسافات أبعد. ولكن عندما يحجب القمر الشمس، يمكن أن يتغير ذلك.أجرى الباحثون هذه التجربة أيضًا خلال الكسوف الحلقي في أكتوبر 2023، ولا زالت البيانات قيد التحليل.وتقترب الشمس حاليًا من الحد الأقصى للنشاط الشمسي في وقت لاحق من هذا العام، ويتوق العلماء إلى التقاط ذروة النشاط من خلال مجموعة متنوعة من الملاحظات التي لا يمكن أن تحدث إلا أثناء الكسوف.