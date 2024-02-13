كارثة طبيعية... أوروبا تتعرض لـ "التجميد العميق" خلال سنوات قليلة (دراسة)

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حذرت دراسة جديدة من أن كوكب الأرض قد يتجه نحو تجميد عميق في غضون سنوات قليلة.





الدورة الانقلابية الأطلسية



تغيير صارخ



عواقب وخيمة



وقال الباحثون: "إننا نتجه نحو نقطة تحول"، حيث تلعب إحدى العواقب العديدة المحتملة لتغير المناخ - ذوبان الأنهار الجليدية - دورًا رئيسيًا في إيقاف الدورة الانقلابية الأطلسية (AMOC).والنظام الرئيس لتيارات المحيط المعروفة باسم الدورة الانقلابية الأطلسية هو عبارة عن نظام من التيارات التي تحمل المياه الدافئة حول الكوكب، وتنقل المياه الدافئة إلى نصف الكرة الشمالي من خط الاستواء وتنظم درجات الحرارة العالمية.ويساعد هذا الانبعاث الحراري على جعل المناخ في أوروبا وأمريكا الشمالية، أكثر اعتدالًا.وقد يؤدي فقدان الدفء الذي يجلبه إلى انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وأجزاء من آسيا.وقال مؤلفو الدراسة، من جامعة أوتريخت في هولندا، إنهم صدموا من السرعة التي يمكن أن ينهار بها النظام بمجرد الوصول إلى نقطة التحول، والتي يقولون إنها لا يمكن أن تكون بعيدة إلى هذا الحد.واستند الباحثون إلى البيانات السابقة ونماذج الكمبيوتر لإنشاء نظام إنذار مبكر للدورة الانقلابية الأطلسية، وعلى الرغم من عدم قدرتهم على التنبؤ بمدى سرعة الانهيار أو نقطة التحول. إلا أنهم قالوا إنها تتجه نحو تغيير صارخ، وهو لم تشهده الأرض منذ ما يقرب من 10 آلف عام.ويمكن أن يكون هذا التحول "أخبارًا سيئة للنظام المناخي والإنسانية" نظرًا لأن الدورة الانقلابية الأطلسية هي في الأساس حزام ناقل ضخم قائم على المحيط، يعمل مع تيار الخليج وغيره لتزويد أجزاء من العالم بدرجات الحرارة التي اعتدنا عليها.ويحمل جزء من النظام الدفء والمواد المغذية إلى الدائرة القطبية الشمالية، حيث يبرد ويغرق في عملية تساعد حتى في تخفيف المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري، بحسا صحيفة "الجارديان".وقال المؤلف الرئيسي رينيه فان ويستن، من جامعة أوتريخت: "سيكون الأمر مدمرًا".وأضاف أنه لاتوجد بيانات كافية تشير إلى أن هذا سيحدث خلال قرن أو العام المقبل، ولكن عندما يحدث ذلك فسيكون لا رجعة فيه على النطاق الزمني البشري.وقد قادت الأبحاث والأفكار السابقة الخبراء إلى الاعتقاد بأن التغييرات لن تحدث في وقت قريب جدًا.