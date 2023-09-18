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كارثة درنة.. مدينة أخرى تحت البحر مبان بسكانها وسيارات براكبيها غمرتها المياه

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كارثة درنة
أ أ
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بعد مرور ثمانية أيام على كارثة درنة الليبية، كسف الغواصون المشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ أن درنة أصبحت مدينة أخرى تحت البحر.

الوضع كارثي بكل المقاييس

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات لأحد الغواصين أنه شاهد تحت الماء مبان بسكانها وسيارات براكبيها، وأن الوضع كارثي بكل المقاييس.



وكشفت منظمة أطباء بلا حدود، أن بعض الجثث في ليبيا لا زالت عالقة في البحر، وأن قرى ومناطق محيطة بدرنة تحتاج مساعدات ضرورية، مؤكدة أن الوضع في ليبيا مريع وصعب والاحتياجات كبيرة.

البحر ما زال مليئا بالجثامين

وقال وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، إن البحر ما زال مليئا بالجثامين، مؤكدا أن قرار وقف البحث عن ضحايا الإعصار يعود للفرق المختصة.
ودعا عبد الجليل، إلى التوقف عن استخدام المياه الجوفية نهائيا في درنة في الوقت الحالي، نظرا لتلوث المياه جراء إعصار دانيال الذي ضرب شرق البلاد.
وأكد أن عدد من تم دفنهم من ضحايا السيول في شرق ليبيا ارتفع إلى 3283، مناشدًا سكان مدينة درنة تجنب استخدام المياه الجوفية.

عدد الوفيات يواصل الارتفاع يوميًا

وفي مؤتمر صحفي، أشار إلى أن عدد الوفيات يواصل الارتفاع يوميا وأن ما تم الإعلان عنه ليس حصيلة نهائية بسبب تواصل عمليات انتشال الجثامين.


في الوقت نفسه، طالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى، السلطات في ليبيا التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، موضحة أن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبًا.

بدء حملة تطعيمات ضد الأمراض

من ناحيتها، أعلنت السلطات الليبية، تشكيل لجنة عليا بهدف تقديم الدعم النفسي لأهالي مدينة درنة”، مؤكدة بدء حملة تطعيمات ضد الأمراض التي عادة ما تحدث عقب الكوارث.


وأوضح رئيس بعثة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر بليبيا، أن الأولوية الآن هي توفير فرق مدربة للتعامل مع تراكم الجثث، وأن البلاد تحتاج أجهزة لتسريع انتشال الجثث الغارقة في درنة.

السيول جرفت كثيرًا من المباني

وبين مدير الدفاع المدني والإنقاذ بدرنة، أن السيول جرفت كثيرًا من المباني إلى مسافة 3 كيلومترات داخل البحر، لافتًا إلى أن الكارثة كبيرة ومياه الفيضان وصلت لارتفاع 30 مترًا.


الصراع السياسي سبب كارثة درنة

وفجر رئيس مجلس الدولة الليبي، مفاجأة مدوية، بتأكيده أن  الصراعات وراء ما وقع من خسائر وكل ما تعانيه البلاد من أزمات.

هذا ماحدث في درنة الليبية ليلة هجوم الطوفان: ( شاهد الفيديو):



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