قنبلة موقوتة.. تعرفي على طريقة الاستخدام الصحيحة لـ"قدور الضغط" (فيديو)

لا يكاد يخلو بيت من طنجرة الضغط، والتي تعد طريقة استخدامها عملية في طهي وإعداد الطعام في وقت قصير.
إذ تعمل على تقليل وقت الطهي إلى النصف تقريبًا، كما أنها تقلل مدة الغليان المطلوبة لطهي الأطعمة إلى الربع، وهذا بدوره يجعل تحضير الطعام أسرع.
غير أن طنجرة الضغط قد تشكل خطرًا إذا لم يحسن استخدامها بالطريقة الصحيحة.
وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوضح أهمية تنظيف صمام الأمان وطريقة تركيب وتنظيف الربل، والحد الأعلى لوضع الماء والمكونات في قدر الضغط.
أبرز النصائح لاستخدام قدور الضغطوفيما يلي أبرز النصائح:
صمام الأمان يجب تنظيفه دائمًا.
نسبة الماء في قدر الضغط يجب ألا تتعدى النصف نهائيًا.
تركيب الربلة من ثلاث جهات ويتم الضغط من الجهة الرابعة حتى يتم تركيبها.
يتم نزعها مع كل طبخة وتنظيفها وتنظيف مكانها.
صمام الأمان يجب تنظيفه بعد كل طبخة.
مكونات الطبيخ سواءً كانت لحمًا أو أرزًا يجب ألا تتعدى النصف حتى لا يحدث انفجار.
قدور الضغط قنابل موقوتة في حال عدم التعامل معها بالشكل الصحيح.— توعية المستهلك (@Co_aw2) March 28, 2024
الفيديو يوضح أهمية تنظيف صمام الأمان وطريقة تركيب وتنظيف الربل والحد الأعلى لوضع الماء والمكونات في قدر الضغط. pic.twitter.com/90YhiJbdlN
طريقة استخدام قدر الضغط للمرة الأولىتوصي إحدى الشركات المصنعة لقدور الضغط، عند شراء قدر ضغط جديد، بقراءة النصائح والحيل التالية بتمعّن قبل استخدامها في إعداد الطعام.
اقرئي كتيب التعليماتقبل استخدام قدر الضغط، احرصي على قراءة وفهم التعليمات المدونة بالكتيب المرفق بالقدر.
تأكدي من سلامة الهيكل والملحقاتتأكدي من استخدام قدر الضغط بشكل آمن: قبل الاستخدام.
تأكدي من سلامة كل جوانب القدر، الغطاء والملحقات المرفقة به.
من المهم جدًا التأكد أن القدر سليم من الخدوش والشقوق لأنه قد يسرّب البخار الساخن خلال الطهي مما يسبب الحروق.
اختبار الماءحتى تتأكدي من فعالية ضغط البخار في القدر، طبّقي اختبار الماء عبر اتباع الخطوات التالية:
املئي القدر بـ1 لتر من الماء.
اختاري برنامج الطبخ (أو اضبطي المؤشر على أعلى إعداد) وضعي الغطاء.
ضعي القدر على حرارة مرتفعة، وانتظري حتى يظهر مؤشر الضغط ويعلمك أن القدر أصبح تحت الضغط.
خففي الحرارة واتركي القدر على النار لـ5 دقائق.
ارفعي القدر عن النار واتركيه جانبًا على حرارة الغرفة لـ10 دقائق.
أخرجي البخار بطريقة طبيعية، أو استخدمي مقبض نفث البخار على أقصى إعداد حتى تتم العملية بشكل أسرع.
ها قد أصبح قدر الضغط جاهزًا، ويمكنك استخدامه مباشرة لتحضير الطعام المفضل أو تجهيزه للاستخدام لاحقًا.