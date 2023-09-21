قصة ملياردير شاب فشل 20 مرة قبل أن يدخل قائمة أثرياء العالم

قرر الشاب أبورفا ميهتا البالغ من العمر37 عاماً، ترك وظيفته في شركة
أمازون لتحقيق حلمه، وامتلاك شركته الخاصة في مجال تجارة التجزئة.
وأصبح ميهتا الآن المؤسس المشارك لشركة إنستاكارت "Instacart"، وهي شركة ناشئة لتوصيل البقالة عبر الإنترنت تم طرحها للاكتتاب العام يوم الثلاثاء وتفتخر الآن بقيمة سوقية تبلغ 8.8 مليار دولار.
وباعتباره أكبر مساهم فردي في "Instacart"، تبلغ قيمة ثروة "ميهتا" الآن 1.1
مليار دولار بعد بيع 700 ألف سهم من الشركة التي أطلقها في سان فرانسيسكو في عام
2012، وفقا لـ "العربية".
ثروته الآن 1.1 مليار دولار
وقال لشبكة "CNBC"، إن طريقه إلى أن يصبح مليارديراً لم يكن مؤكداً على الإطلاق: لقد كان مليئاً ببقايا "حوالي 20" شركة ناشئة فاشلة حاول تأسيسها، قبل أن يجد النجاح أخيراً مع "Instacart".
وفي عام 2010، كان ميهتا يعيش في سياتل ويعمل في مجال الخدمات اللوجستية
لشركة أمازون كمهندس لسلسلة التوريد.
مهندس في أمازون
وقال إنه استقال من وظيفته وانتقل إلى سان فرانسيسكو مع الرغبة في بناء شركته الناشئة الناجحة، ولكن دون خطة واضحة.
وأضاف ميهتا: "السبب الذي دفعني إلى ترك وظيفتي في شركة أمازون هو أنني أردت أن أصبح رائد أعمال". "لم أكن أعرف ماذا ستكون فكرتي".
وعلى مدار العامين التاليين، تراوحت محاولاته في مجال ريادة الأعمال من
إنشاء شركة إعلانية ناشئة لشركات الألعاب إلى شبكة اجتماعية للمحامين. وقال ميهتا:
"لسوء الحظ، فشلت جميعها".
مشاريع البدايات الفاشلة
ولجأ أخيرا إلى ثلاجته الخاصة للإلهام، وقال ميهتا إن قلة مشترياتي من البقالة "كانت مشكلة مستمرة بالنسبة لي"، واعتقد أنه ربما لم يكن وحده.
ورأى أيضاً فجوة في سوق التوصيل عبر الإنترنت المزدهر. قال ميهتا:
"كان ذلك في عام 2012 وكنا نطلب كل شيء عبر الإنترنت، باستثناء
البقالة".
فجوة سوق التوصيل عبر الإنترنت
وقال: لقد قررت أنني سأغير ذلك، لقد بدأت في برمجة الإصدار الأول من تطبيق Instacart، وبعد 3 أسابيع، وُلدت الشركة الناشئة.
وتابع: "بداية Instacart كانت
وعرة"، أراد "ميهتا" الانضمام إلى مسرعة الأعمال للشركات الناشئة "Y Combinator"،
لكن فاته الموعد النهائي للتقديم،
مسرعة الأعمال للشركات الناشئة
حسبما صرح لـ "TechCrunch" في عام 2012. وتمكن من إقناع شركاء "Y Combinator" باستخدام تطبيقه ليؤمن لنفسه مكاناً.
وساعدت "Y Combinator" شركة
"ميهتا" في الحصول على 2.3 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري
في غضون بضعة أشهر، وسرعان ما انتشرت "Instacart" خارج سان فرانسيسكو.
مساعدات تمويلية
وهي تقدم الآن منتجات البقالة من أكثر من 80000 متجر، بما في ذلك سلاسل مثل "Kroger"، و"Costco"، و"Wegmans"، في أكثر من 14000 مدينة عبر أميركا الشمالية.