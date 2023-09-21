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قصة ملياردير شاب فشل 20 مرة قبل أن يدخل قائمة أثرياء العالم

الملياردير
الملياردير الشاب أبورفا ميهتا
أ أ
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قرر الشاب أبورفا ميهتا البالغ من العمر37 عاماً، ترك وظيفته في شركة أمازون لتحقيق حلمه، وامتلاك شركته الخاصة في مجال تجارة التجزئة.اضافة اعلان
وأصبح ميهتا الآن المؤسس المشارك لشركة إنستاكارت "Instacart"، وهي شركة ناشئة لتوصيل البقالة عبر الإنترنت تم طرحها للاكتتاب العام يوم الثلاثاء وتفتخر الآن بقيمة سوقية تبلغ 8.8 مليار دولار.


ثروته الآن 1.1 مليار دولار

وباعتباره أكبر مساهم فردي في "Instacart"، تبلغ قيمة ثروة "ميهتا" الآن 1.1 مليار دولار بعد بيع 700 ألف سهم من الشركة التي أطلقها في سان فرانسيسكو في عام 2012، وفقا لـ "العربية".
وقال لشبكة "CNBC"، إن طريقه إلى أن يصبح مليارديراً لم يكن مؤكداً على الإطلاق: لقد كان مليئاً ببقايا "حوالي 20" شركة ناشئة فاشلة حاول تأسيسها، قبل أن يجد النجاح أخيراً مع "Instacart".


مهندس في أمازون

وفي عام 2010، كان ميهتا يعيش في سياتل ويعمل في مجال الخدمات اللوجستية لشركة أمازون كمهندس لسلسلة التوريد.
وقال إنه استقال من وظيفته وانتقل إلى سان فرانسيسكو مع الرغبة في بناء شركته الناشئة الناجحة، ولكن دون خطة واضحة.
وأضاف ميهتا: "السبب الذي دفعني إلى ترك وظيفتي في شركة أمازون هو أنني أردت أن أصبح رائد أعمال". "لم أكن أعرف ماذا ستكون فكرتي".


مشاريع البدايات الفاشلة

وعلى مدار العامين التاليين، تراوحت محاولاته في مجال ريادة الأعمال من إنشاء شركة إعلانية ناشئة لشركات الألعاب إلى شبكة اجتماعية للمحامين. وقال ميهتا: "لسوء الحظ، فشلت جميعها".
ولجأ أخيرا إلى ثلاجته الخاصة للإلهام، وقال ميهتا إن قلة مشترياتي من البقالة "كانت مشكلة مستمرة بالنسبة لي"، واعتقد أنه ربما لم يكن وحده.


فجوة سوق التوصيل عبر الإنترنت

ورأى أيضاً فجوة في سوق التوصيل عبر الإنترنت المزدهر. قال ميهتا: "كان ذلك في عام 2012 وكنا نطلب كل شيء عبر الإنترنت، باستثناء البقالة".
وقال: لقد قررت أنني سأغير ذلك، لقد بدأت في برمجة الإصدار الأول من تطبيق Instacart، وبعد 3 أسابيع، وُلدت الشركة الناشئة.


مسرعة الأعمال للشركات الناشئة

وتابع: "بداية Instacart كانت وعرة"، أراد "ميهتا" الانضمام إلى مسرعة الأعمال للشركات الناشئة "Y Combinator"، لكن فاته الموعد النهائي للتقديم،
حسبما صرح لـ "TechCrunch" في عام 2012. وتمكن من إقناع شركاء "Y Combinator" باستخدام تطبيقه ليؤمن لنفسه مكاناً.


مساعدات تمويلية

وساعدت "Y Combinator" شركة "ميهتا" في الحصول على 2.3 مليون دولار من تمويل رأس المال الاستثماري في غضون بضعة أشهر، وسرعان ما انتشرت "Instacart" خارج سان فرانسيسكو.
وهي تقدم الآن منتجات البقالة من أكثر من 80000 متجر، بما في ذلك سلاسل مثل "Kroger"، و"Costco"، و"Wegmans"، في أكثر من 14000 مدينة عبر أميركا الشمالية.


لجنة الأوراق المالية

وقبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، كتبت Instacart في ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة أن الشركة سلمت أكثر من 900 مليون طلب للعملاء، تحتوي على 20 مليار عنصر.

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